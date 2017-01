ABRONOŠA: Pobednik fasovao polnu bolest

Saznala sam jednu super priču koja me je nasmejala iako nije baš smešna, ali šta ću. Malo sam zla. Naime, jedan glumac, zvaćemo ga Pobednik, ima kondilome. Mladić izgleda ne vodi računa gde i šta radi, a i s kim, pa je navukao polnu bolest. Sada mora da ide na terapije koje su prilično bolne i još oduzimaju mnogo vremena. I da, ono što mu najteže pada jeste to što ne sme da ima seks dok se ne izleči. Kako li će sada mučenik. Jedna ptičica mi je rekla da je morao mnogo da se namuči i da pozove sve ribe s kojima je bio u poslednjih nekoliko meseci jer bi i one trebalo da se pregledaju. Više pameti sledeći put, momak.



Druga priča tiče se one iz prošlog broja. Nadmena je u pitanju. Već sam vam ispričala s kim je godinama bila, a sada sledi nastavak. Saznala sam da je Nadmena, dok je bila udata, bila i s Carem. Znate da je bila s Lepotanom, ali ovo me je baš iznenadilo. Car ju je obrađivao godinama, mada on obrađuje sve što stigne. Nema pevačice s kojom nije bio. Ah, nisam vam rekla, u isto vreme je bila s Carem i s Lepotanom (onim iz prošlog broja), a imala je muža. Njoj to nije problem, to sam vam već pojasnila. Kako god, smešno je to što glumi finu i uzornu damu, ženu za poštovanje, kad ono međutim. Elem, Car i Nadmena su godinama bili zajedno, krišom su se viđali, išli na večere, putovanja, i ona je odlepila za njim. Saznala sam i da ga je molila da se razvede zbog nje, međutim, Car voli svoju ženu iako je vara non-stop.



Još jedan trač imam za vas, i to baš dobar, a u pitanju su dva glumca, zvaćemo ih Faca i Beli. Davnih godina, mislim da tome ima više od dve i po decenije, njih dvojica su snimali film u Americi. Naravno, imali su epizodne uloge i veoma kratke scene, koje je trebalo da se snime za samo jedan dan. Faca i Beli su bili plaćeni po danu snimanja, a čak i za to dobili su super kintu. Međutim, nije im bilo dovoljno, pa su na kvarno pokvarili agregat koji je obezbeđivao struju u studiju i tako dobili još jedan snimajući dan. Posle toga su se još nekoliko dana muvali na setu. Pretvarali su se da i dalje snimaju i ulazili su na prevaru, a Ameri su im sve to uredno platili. Svaka im čast, moram priznati.



To bi bilo to, najlepši moji. Čitamo se i sledeće srede. Voli vas vaša Abronoša.

