ABRONOŠA: Voditeljku podvodi koleginica

Prva priča govori o jednoj voditeljki, zvaćemo je Damica. Ona je inače postala slavna zbog veze sa jednim zavodnikom, zvaćemo ga Mačak. Inače, za njim devojke lude, a on ih menja kao čarape. Elem, da se vratim ja na Damicu, jer verujem da će vas ovo i te kako zanimati. Damica voli da je u društvu bogatih frajera, pa tako prodaje svoje telo za dobar keš! Zapravo, nju je pod svoje uzela jedna koleginica, zvaćemo je Madam. Ona ima mnogo drugara lovatora, bliska je sa sportistima, pevačima, biznismenima, pa Damica čak može i da bira. Naravno, i Madam ima svoj procenat.



Nedavno je Madam spojila svoju „drugaricu“ Damicu sa jednim našim fudbalerom, bivšim dečkom jedne spisateljice. Da, da. I znate šta? On ju je debelo platio!



Druga priča tiče se pevačice, zvaćemo je Sestrica. Ona je neko vreme bila u ilegali, a sad se ponovo vraća na scenu, pa je često možete videti u medijima. Inače, sigurna sam da za nju mislite da je fina i smerna, ali ne! Nedavno je pričala mojoj dobroj prijateljici kakve boleštine voli u seksu. Iznenadila sam se kada sam čula da obožava grupnjake, pa bar jednom mesečno ugovara orgije sa dva-tri muškarca. Do detalja je opisivala mojoj ptičici šta sve radi i ja sam bila zaprepašćena. A plus sam saznala da voli i žene, pa tako muva moju drugaricu i šalje joj seksi poruke i gole slike. Ludilo.



To bi bilo to, drage moje. Uživajte, a mi se čitamo i sledeće nedelje, za kada vam spremam još sočnije priče.



Ljubim vas i volim, a vi, ako imate neki sočni trač, pišite mi na abronosa@adriamedija.rs.

