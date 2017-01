ACA LUKAS NIKAD OŠTRIJI: Vi što pljujete pevače na internetu, IZAĐITE da vidimo vaš HENDIKEP!

Nedavno je društvenim mrežama počela da kruži informacija kako su Acu Lukasa nazvali albanskim pevačem , a on je konačno progovorio o svemu.

Naime, on je otkrio da je njegovo državljanstvo samo jedno i da je ponosan na to.

"Neko se šalio. Ja sam prokomentarisao samo jedno, muzika nema granice. Mogu da pevam gde god ali državljanstvo mi je samo jedno. Ja sam Srbin, rođen sam u Srbiji i to je to", rekao je on.

Međutim, pevač je poželeo da se obrati svima koji na društvenim mrežama prozivaju njega i njegove kolege. On je imao jasnu poruku za njih i to sa ne baš prijatnim rečima.

"Nisu me naljutili, nemam vremena ni da čitam te komentare ali naletim nekad na to. Pa onda ljudi kažu "Eto im ga, bolje njima da zarađuje nego nama da smeta". Što ja njoj smetam? Ja ne znam ni ko je ona a ja njoj smetam. Razumem da neko nekog ne voli, ali da o nekom pričaš stvari koje ne znaš, ne treba. Više mi idu na živce ovi koji su postali još i popularni, a takođe skriveni. Te neki orlovi, babe, galebovi, šta znam više. Stavljaju razne slike i ispod komentare, sprdaju se sa ljudima koji su uspešniji od njih 90 miliona puta. Onda dođe neki vitez ili šta već koji se sprda na račun mene ili nekog drugog sa estrade, desi mu se čak da nekad prospe i foru koja je možda smešna i oni su sada šmekeri a mi smo budale izvrnuti ruglu, ali naravno, to nama ništa ne šteti", rekao je Aca.

Međutim, pevač nije mogao da se zaustavi, te je nastavio na grublji način:

"Te fore koje oni prosipaju, to smo moje društvo i ja prosipali kad smo bili prvo jedan. Voleo bih da se ta gospoda okupe, sednu sa mnom jedni preko puta drugih, pa da vidim i ja vaše hendikepe a verovatno ste ih puni. Pa da onda popričamo o tome. Moji hendikepi su da sam možda nizak, ružan ali sam mnogo popularan, a vi ste gospodo kući, verovatno vas bije žena pa se sakrijete u sobu, zaključate se i onda kad ti žena lupi šamar, ti tako iznerviran odeš na laptop koji neće da te prebije i pljuješ Acu Lukasa jer on ne zna ko si, a da Aca zna ko si, ne bi te on prebio ali bi te isprozivao da ne bi znao gde je levo.Pazite, oni mene opet i najmanje prozivaju, ali stajem u odbranu svih kolega koji su nešto napravili u životu. Ali ti se neće nikad okupiti jer su sakriveni iza sedam zidova jer se boje. Verovatno su ih u školi maltretirali, pljuvali, zvali klempa i sad je najlakše da pljuju po Aci Lukasu ili nekom od mojih kolega", zaključio je besan pevač.

