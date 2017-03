ALEKSANDAR ŠAPIĆ OTVORIO DUŠU U AMIDŽIJU: Ne provodim mnogo vremena sa decom!

Njegov najveći izazov, kako je sam kazao, je da bude dobar roditelj i da uspe da svoje privatne i intimne stvari drži dalje od javnosti.

"Najodgovornije i najteže je biti roditelj i uspeti u tome. To je veliki izazov. Da li sam uspeo, znaću kada deca odrastu, sve ostalo su sitnice", istakao je Šapić i dodao:

"Mora čovek da zadrži neku intimu za sebe. To je neophodno da opstanete kao porodica i da bi vam deca zdravo i normalno odrastala. Nema razloga da eksponiram ni decu ni suprugu. To što su moji, ne mora da rade nešto što ne vole. Ne bave se javnim poslom i ne treba da se eksponiraju. To je stvar njihove odluke. Ni po pitanju supruge ni po pitanju dece, ja se neću mešati ukoliko oduče da se bave javnim poslom".

Bivši vaterpolista, iako nije ponosan na tu činjenicu, ističe da nije često kod kuće, ali da se trudi da slobodno vreme posveti deci.

"Bilo bi nefer da kažem da sa decom provodim puno vremena, jer to nije tačno, ali trudim se da budem tu kad god mogu", kazao je on.

foto Printscreen

http://chats.viber.com/kurir