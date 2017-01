Aleksandra Gudelj: Samo mi još ćerka nedostaje

Aleksandra čvrsto veruje u to da nema problema koji se ne može prevazići ako je ljubav prisutna. To je nešto što često ističe u svojim intervjuima i potencira kako ljudi treba da se vole i paze, a tome uči i svoje dečake s kojima je pozirala za praznični broj magazina Story.



Story: Vaš suprug Veljko izbegava da bude u fokusu medija. Kakav je njegov stav kada je reč o vašem profesionalnom izboru?

- Veljko nije javna ličnost i zbog toga mu ne prija preterano medijsko eksponiranje. Ipak, na neke događaje rado ide sa mnom, pa u tome pronalazimo zlatnu sredinu. Nikada me nije sputavao i oduvek mi je pružao bezrezervnu podršku. Kod nas nema kompromisa, jer sukobljavanja oko mog posla nikada nije ni bilo. To mi najviše znači. Kada imate podršku voljene osobe i ako je istom tom merom uzvraćate, onda ste na sedmom nebu.



Autor: Boris Popadić,Foto: Vladimir Šporčić,Foto: Luka Šarac