ALEKSANDRA POBESNELA: Sram te bilo! Prijavljivao si brata policiji a moje dete socijalnoj službi!

"Nikada me u životu nije odbio da uđem u njegovu kuću. Mi se pokačimo, ima tih momenata. Došao sam na vrata za 8. mart. Spremio je dete i rekao "vodim je kod one babetine". Bila je priča da dete ulazi u emisiju kako bi čestitalo mami i baki 8. mart. Rekao sam da dete ne sme da ide uživo u program jer će oduzeti dete. Uzeo sam broj telefona socijalne službe i pitao šta se dešava. Oni su mi rekli da će oni to da reše. Rekao sam Karađorđu da sam zvao službu, a posle 2 sata je došao kod mene i rekao da sam bio u pravu. Eto takav je moj odnos sa bratom", rekao je on a onda se opet uključila Aleksandra koja je bila vidno iznervirana.

"Ne, ti tvog brata ucenjuješ da ćeš ga prijaviti policiji i onda on mora da se povuče. Nemoj da se mešaš u odrastanje mog deteta. Treba da te bude sramota, ti moje dete prijavljuješ svaki dan u socijalnu službu! Ti si jedina osoba koja želi da naškodi mom detetu. On je lično govorio mom ocu kad uzme moje dete u ruke: "Šta će ti to Čabarkapino kopile u rukama? Izbaci to iz kuće, i nju i Aleksandru"". Moram da objasnim samo jednu stvar. Moj otac ne sme da uđe u njegovu kuću a on ima ključ od naše kuće i ulazi kad hoće. Karađorđe je sa njegove stvari više puta bio prijavljen u policiju, rekla je ona, kasnije dodala:

"Sve je lagao! On je promenio bravu na mojoj kući i ja nisam imala ključ. Faktički me je stric izbacio iz kuće. Karađorđe ga je naterao da mi da ključ od moje kuće. Ti lažeš i na Boga ne misliš", rekla je ona a Srboljub je potvrdio da je promenio bravu dok su Aleksandra i Čabarkapa bili odsutni iz kuće par dana.

Autor: EPK,Foto: Printscreen