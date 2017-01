ALEKSANDRA SUBOTIĆ SAZNALA DA JOJ JE DRAGI OŽENJEN: Pokažite mi slike sa Čabarkapine svadbe!

U vilu „Parova“ stigla je vest da je Aleksandar Čabarkapa sklopio crkveni brak s Klaudijom Čabarkapom, ali njegovu ljubavnicu Aleksandru Subotić to nimalo nije potreslo!



http://chats.viber.com/kurir

Naprotiv, kad je to čula, bila je mrtva-hladna i još se našalila s produkcijom da je trebalo da joj pošalju slike s venčanja njenog dragog! I dok su svi očekivali njenu histeričnu reakciju, Subotićeva je nastavila da se šali i ćaska sa ostalim devojkama kao da se ništa loše po nju nije dogodilo. U nastavku večeri čak je pričala o tome kako je izgledao njen prvi sastanak sa Čabarkapom.- Kad sam ga videla prvi put, bio mi je odvratan, bahat i bezobrazan, ali neverovatno kako se u jednom momentu sve promenilo, upravo te stvari su me na kraju privukle - rekla je Aleksandra o muškarcu s kojim ima trogodišnju ćerku.Podsetimo, Čabarkapa se pre nekoliko dana uključio u rijaliti iz Centralnog zatvora i poručio Aleksandri da će tražiti DNK analizu kako bi se utvrdilo da li je on otac njihove ćerke. Pre nego što je započeo vezu sa Subotićevom, kriminalac je navodno bio u šemi i s njenom majkom Ljubom sve dok ona nije ušla u rijaliti „Farma 4“.

Autor: Foto: Aleksandar Jovanović,Foto: Damir Dervišagić,Foto: Zorana Jevtić