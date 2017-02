ALEKSANDRA SUBOTIĆ: Srboljub me je tukao sa ženom i ćerkom! Ležala sam na patosu Stars 22:05, 11.02.2017. 1

"On je na sve žive načine nas maltertirao. Ranije sam bila mirnija, prag tolerancije je bila veća, ja sam volela mog muža ali ta ljubav se raspršila. Ovaj ovde je jedan od parazita. On je nas gađao ciglama, gađao nam kola, pretio nam..." započela je Pantovićeva priču i otkrila da u SUP-u postoji zapisnik kada je komšinica prijavila Srboljuba koji se porodicom napao Ljubinu ćerku Aleksandru Subotić.

"On je njoj razbio glavu. Ja sam odvela svoju decu, misleći da sam na taj način zaštitila. Međutim oni su se potrudili da na sve načine puštaju pipke iz osvete meni. Išli su preko dece i ona sad ulazi da uništi Ljubu. Sve je očigledno", rekla je Ljuba i nastavila da priča o događaju kada je Srboljub razbio glavu Aleksandri.

"Razbio joj je glavu i imala je čvorugu". Reč je dobila Aleksandra koja je otkrila da je Srboljub napao njenu ćerku Magdalenu koju je udario.

"Njegova ćerka je izašla i počela da me gađa nečim korz prozor a ja sam držala dete u rukama. Naišla je komšinica i uzela dete da bi gledalo sve to. Tada je došla i njegova žena i ja sam dobila batine od njega, njegove žene i ćerke. U jednom trenutku ja sam ležala na patosu, a žena i ćerka su bile preko mene. Došao je komšija i rekao da ćerka i žena mene puste, to je komšinica sve viela i pozvala policiju", ispričala je Aleksandra.

