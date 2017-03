ALKA VUJICA OTKRIVA DETALJE SEKSA SA ŽENAMA: Neke su me odmah privukle!

Alka je nedavno priznala da je neretko imala veze i sa ženama.

"Znaš šta, 80-ih je to bilo jako moderno. Nisi bila faca ako nisi imala frendicu s kojom si se mazila. Nisam nikad bila zaljubljena u ženu, ali sam imala iskustva sa ženama. I to su prelepa iskustva... Ja zapravo mislim da su svi ljudi biseksualni i da je većina odnosa bazirana na seksualnosti. Ja imam prijateljice koje me nikad nisu privukle, ali i žene koje su me odmah privukle. I ja njih...", ispričala je Vujica.

