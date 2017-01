ANDREANA ČEKIĆ RAZOTKRILA JELENU KARLEUŠU: Imam dokaz da je pevala po kafanama!

Budući da Jelena u "Zvezdama Granda" često ističe kako pevačice ne treba da počinju karijeru u kafani, odnosno da traće svoj talenat tamo, Andreana je objasnila da je baš tako započela karijeru, a ipak je uspela.

Međutim, Čekićeva je prvo otkrila kako je počela da peva na drugim mestima, a onda je udarila žestoku kontru Karleuši!

"Ja sam počela da radim po klubovima u Beču. Mogu da nađem moju sliku, imala sam 13-14 godina. Jelena Karleuša je došla da gostuje u Beču, baš u kafani. U stvari, nije ni Beč, nego mesto pored. To je baš kafana, tako da ne može da kaže da nikad nije pevala u kafani. Jeste! To što ona želi da izbriše prošlost ili nešto drugo, to se radi, to je ok", rekla je Andreana za Telegraf.

Autor: Foto: Dragan Kadić