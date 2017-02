AVA KARABATIĆ IZDAJE KNJIGU: Pišem kao Zola! Nives Celzijus mi NIJE UZOR! Ja imam fakultet!

Ava je tim povodom održala promociju u Dubrovniku, a mnogi su se zbunili kada je počela da čita odlomak svoje autobiografije. Kad je napokon krenula da čita deo iz knjige koji se tiče Dubrovnika i njenog života tu, mnogi su se pogubili i završili u Beogradu, odbijanju kokaina i koncertu Emine Jahović…

Kako kaže književni uzor nije joj Nives Celzijus već Krleža, Kafka, Dostojevski, Neruda... Karijeru je započla u Dubrovniku, zbog čega je tu i održala pormociju, a otkrila je da cena njene knjige neće biti mala.

"Mnogi bi letovali ovde, samo što sve što valja to i košta tako će biti i cena moje knjige", rekla je Ava. Ona je dodala da u Dubrovniku ima mnogo prijatelja, kao i da je karijeru nastavila u Beogradu. Hrvatica sad živi u Beogradu a kako kaže bila je zaključana u stanu i samo je pisala. Iako joj je adresa u srpskoj prestonici, Ava je ostala svoja.

"Da nisam ustala tako svoja... moraš ostati unikat u svemu... mnogi se pokušavaju dodvoriti gledaocima, ne možeš to! Kada radim gledam da to bude neki balans. Ljudi vole kada si svoj. Ne želim i ne volim da budem na jednom mestu. Uvek sam bila izvan vremena. Moj problem je što nisam plitka. Gledam široko i to me održalo u poslu i svemu. Kada me čovek vidi misli da je sa mnom lako, sa mnom je najteže", tvrdi Ava.

Njena koleginica Nives Celzijus je takođe izadala knjige, ali Ava nema nameru da se ugleda na nju.

"Ja se pisanjem bavim 20 godina i završila sam fakultet vezan za književnost. Živela sam i radila i u Atini, Parizu i u Istanbulu... Prvenstveno sam profeseor italijanskog i latinskog jezika... Ja imam uzore u književnosti Emil Zola, pišem kao Zola, to je i Krleža, Kafka, Kami, Bukovksi, Dostjevski... a od hrvatskih to je Julijana Matanović, Vedrana Rudan... tako da drugačije malo gledam. Ja sam sa tri godine već pisala", otkrila je Ava.

