BAKŠIŠ OD KOJEG SE VRTI U GLAVI Stanija za noć u Moskvi uzela 40.000 evra, a za te pare je morala...

Stanija je pevala na svadbi ruskog tajkuna, a domaćin ju je častio hiljadama evra.

"Automobil kojim se Stanija pohvalila za Dan zaljubljenih je zapravo poklon ruskog tajkuna, koji joj je dao bakšiš u ovom iznosu dok je njegovom bratu pevala na svadbi. On nije pitao koliko košta da Stanija doputuje i bude gost iznenađenja na svadbi njegovog brata. Osim što je onoliko koliko je tražila istog dana uplatio na njen račun, on ju je po dolasku čašćavao hiljadama evra svaki put kada bi se latila mikrofona. Ruski tajkun je za nju obezbedio luksuzni apartman, kao i limuzinu, koja ju je dovezla do mesta na kojem je bila svadba", tvrdi izvor blizak Staniji i dodaje da je starleta odmah po povratku u Srbiju pazarila automobil “audi” vredan 40.000 evra, od bakšiša koji je dobila u Rusiji.

Inače, navodno, Stanija po nastupu uzima honorar od 3.000 evra, a prethodnih šest meseci je u proseku imala po tri tezge nedeljno… i još kada se uračunaju bakšiši, izgleda da je počela odlično da zarađuje kao pevačica.

Sa druge strane, Stanija je priznala da se častila novim kolima, ali nije želela da otkrije identitet bogatih Rusa koji su je častili ovako darežljivim bakšišom…

