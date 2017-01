BALKANSKI NOSTRADAMUS PRORIČE: Razvode se Igor i Severina! Prijovićka ostavlja Filipa

Severina i Igor Kojić ove godine okončaće svoj brak, a izvestan je i raskid Aleksandre Prijović i Filipa Živojinovića.



Ove tvrdnje preksinoć je na Pinku, u emisiji „Ami Dži šou“, izneo Mevludin Duvančić, parapsiholog kojeg mnogi nazivaju i balkanskim Nostradamusom.

Mnoge prognoze se obistinile... Mevludin Duvančić Presudna godina



Čovek koji je pojedinim javnim ličnostima već prorekao sudbine i predvideo brojne nesreće, nije imao lepe vesti za dva trenutno najpopularnija para na estradi.

- Ova godina će umnogome biti presudna. Biće dosta poplava, zemljotresa, raznih opakih virusa u celom svetu. Ništa bolje ne očekuje ni javne ličnosti. Evo, na primer, Severina i Igor. Koliko ja vidim, silno rade na tome da dobiju prinovu, ali... Neće to uspeti. Ja vidim da će se oni rastati, nažalost. Isto tako je i sa Aleksandrom Prijović i Filipom. Ni njihova veza neće uspeti - rekao je vidovnjak.



On je podsetio javnost na stvari koje je predvideo i koje su se obistinile.



Pretnje



- Predvideo sam da će Halid Bešlić imati tešku saobraćajnu nesreću. Kada se to dogodilo, Halid je bio u komi i mnogi su pričali da se neće izvući. Čak su i lekari bili skeptični. Ja sam pozvao njegovu porodicu i rekao da će se on za tri dana probuditi i moći da jede sam. I tako je i bilo - ispričao je Mevludin.



Duvančić je, takođe, svojevremeno, dok je Severina Kojić bila u vanbračnoj zajednici sa Milanom Popovićem, u emisiji „In magazin“ na hrvatskoj TV Nova rekao da će se njih dvoje brzo razići, i to čim pevačica rodi sina. On je Ognjenu otkrio da je zbog tog proročanstva imao problema sa srpskim kraljem bakra.

- Kad sam to ispričao, imao sam neke pretnje od Popovića i svašta je tu bilo - rekao je parapsiholog.

Amidžićima puca brak, Ana nosi devojčicu!



Dok je Mevludin Duvančić pričao o tome šta koga od poznatih očekuje u bližoj budućnosti, gošća Maja Nikolić se našalila i upitala ga da predvidi sudbinu Ognjenu Amidžiću. Interesovalo ju je da li će voditelj ostati u braku sa manekenkom Danijelom Dimitrovskom.

- Pa neće ni oni ostati zajedno. Tako ja vidim - odgovorio je Mevludin.



Maji je bilo neprijatno i izvinila se Ognjenu zbog svog pitanja, a Amidžić je ostao bez teksta.



Balkanski Nostradamus takođe tvrdi da već zna kog će pola biti beba Ane Nikolić i Stefana Raste Đurića.

- Mislim da će biti devojčica, ali imaće Ana probleme s trudnoćom. Treba da se čuva narednih meseci da ne dođe do spontanog pobačaja. Već je imala slično iskustvo, pa treba da se čuva - otkrio je Duvančić, nakon čega su svi gosti Amidžićeve emisije izrazili želju da sa Aninom trudnoćom sve bude u redu i da se ovaj put Duvančićevo proročanstvo ne ostvari.

http://chats.viber.com/kurir

Autor: Foto: Dragan Kadić,Foto: Damir Dervišagić,Foto: Dragan Kadić