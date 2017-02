BESNA NAPUSTILA SLAVLJE: Kristina Ferari posvađala Zoricu i Kemiša

Zorica Brunclik je demonstrativno napustila slavu svog prijatelja jer Kemiš nije skidao pogled s transseksualca Kristine Ferari.



Pevačica se posvađala s mužem jer je bila povređena pošto je atraktivna plesačica, koja je u prošlosti bila muškarac Milan, privukla pažnju harmonikašu.



Kako su nam ispričali izvori koji su prisustvovali slavi u jednom beogradskom restoranu, Kemiš je prošao kao bos po trnju ni kriv ni dužan. On je čuo da je Kristina pre pet godina promenila pol, pa ju je zagledao i čudio se kako je moguće da od muškarca postane tako atraktivna devojka.



- Zorica i Kemiš su uživali sve do trenutka kad se na vratima pojavila Kristina Ferari. Čim je ušla, sve oči su bile uprte u nju. Zorici je zasmetalo što je i njen muž gledao u Kristinu. Miroljub nije mogao da veruje da je ona bila muškarac i zato je zurio u nju. Zorica je mislila drugačije, pa se naljutila i napustila slavu. Kemiš je krenuo za njom - priča izvor koji se zatekao na licu mesta.



S obzirom na to da poznati bračni par nije odgovarao na naše pozive, pozvali smo Kristinu, koja je prepričala svoj susret s pevačicom i muzičarem.



- Tada su svi gledali u mene, pa i Kemiš. Da li se Zorica zbog toga naljutila ili ne, ne znam. Volela bih da pričamo o značajnijim temama, a ne o tome - kaže Kristina.



Lj. Stanišić

http://chats.viber.com/kurir

Autor: Foto: Damir Dervišagić