BILA JE ISKRENA: Pevačila OTKRILA kome ide OGROMNI BAKŠIŠ na nastupima!

Andreana Čekić rešila je da stavi tačku na priče da pevači dobijaju basnoslovan bakšiš na svojim nastupima.

Ona je pričala o tome da li je novac koji dobija kada peva realno stanje, ili je ipak u pitanju nešto drugo.

"To me svi pitaju. Svi misle da taj bakšiš koji nam lepe na čelo ide nama, ali nije tako. Svi mi imamo fiksnu cenu koliko koštamo. To je ranije bilo, budeš plaćen, i dobiješ još i bakšiš, ali danas više nije tako. Ljudi naše gaže isplaćuju tako što kao bacaju bakšiš. Kada vidite da na mikrofonu ima puno para, to je već unapred dogovoreno", rekla je pevačica.

Printscreen/ Instagram

Klip

http://chats.viber.com/kurir

Autor: Foto: Aleksandar Jovanović