BOLELO ME JE: Voditeljka Slagalice progovorila o NASILJU koje je preživela!

Celokupno iskustvo na nju nije ostavilo štetne posledice, ali kako lepa voditeljka tvrdi bilo je bolno. Nekoliko godina nakon proživljenih maltretiranja, uspela je da se suoči sa nasilnikom.

"Imala sam iskustva u detinjstvu sa nasiljem. Konkretno, jedan dečko me maltretirao. Zanimljivo je da smo se pre par godina videli u izlasku. On sada radi kao socijalni radnik, verovali ili ne... Sve sam mu sasula u lice jer je bio nasilan i mnogo me nervirao. Kao klinka sam bila štreberka, mnogo sam volela da učim, pa sam ga zbog toga jako nervirala, pa me on gađao grudvom, otimao mi sendvič. Posle cele nedelje skupljam za topli sendvič, to nikada neću zaboraviti, a on uzme, pa mi odlomi pola... To kod mene nije bilo baš strašno, ali je bolelo. Vređali su me zbog proteze, zuba, zadnjice... Deca umeju da budu zla, ali mislim da se to rešava kod kuće. Svako dete je slika svojih roditelja. Ako dete trpi nasilje kod kuće, ono će izaći i tu agresiju usmeriti na drugu decu", izjavila je Kristina.

foto Printscreen

Kristina Radenković je aktivna na društvenim mrežama, pa je kao i većina javnih ličnosti imala problema sa negativnim komentarima i uvredama od strane pratilaca."Internet nasilje ne možete da zaustavite. Na primer, za mene su pisali da sam ružna, da imam noge k'o fudbaler, da izgledam kao da me voz udario po sred lica, eto to su neka vređanja... Sve što pročitate vas zaboli, pogotovu ako nešto nije istina, ali naučite da živite sa tim. Taj neko piše u nadi da će to neko pročitati i u nadi da će uspeti da vas povredi, to tog čoveka čini srećnim... Time smo sve rekli o tome ko to piše, a toga i takvih će uvek biti", zaključila je Radenkovićeva.

Foto Printscreen