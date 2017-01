BOŽIĆNA ŽELJA MARIJE ŠERIFOVIĆ: Nadam se velikoj ljubavi

Jedna od naših najpopularnijih pop pevačica Marija Šerifović, kao i svake godine, Božić proslavlja s majkom Vericom, koja umesi česnicu i spremi praznični ručak.



Upravo njenim specijalitetima članica žirija takmičenja „Zvezde Granda“ najviše se raduje. S obzirom na to da joj je 2016. na poslovnom polju donela uspeh, Marija priželjkuje da joj se u 2017. dogodi ljubav za ceo život.



Pobednica Evrovizije u intervjuu za Kurir otkriva šta za nju predstavlja najradosniji hrišćanski praznik, šta najviše voli da jede s božićne trpeze i kakvi su joj planovi za ovu godinu.



Kako obeležavaš praznike?

- Božić uvek provodim u krugu porodice. Poštujemo tradiciju. Majka je ta koja sprema sve moguće specijalitete pa tog dana njene kulinarske veštine dolaze do izražaja. Trpeza je veoma bogata.



Ko je zadužen za pravljenje česnice?

- I za česnicu je zadužena moja Verica. Nju mogu da jedem ceo dan.



Da li si se grabila za dukat iz pogače kad si bila mala?

- I drvce i novčić sam tražila. I dan-danas to radim kao dete.



- Zdravlje je na prvom mestu, ako je moguće uz to, i mala doza sreće, a ako smem da budem drska - neka se uz trud i rad ostvare i neki snovi.- Nadam se da će mi 2017. doneti mnogo ljubavi, a za ljubav svog života ću se već nekako snaći.- Verujem u kontakt na prvi pogled, verujem u prvu impresiju, jer ako toga nema, nema ni ljubavi posle.- Ako mogu da poželim, neka i ova godina bude bar upola dobra kao prethodna i ja ću biti srećna. Imam mnogo planova i verujem da ću uspeti da ih ostvarim.

