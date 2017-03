BRAJA PROGOVORIO O NATAŠINIM RAZVODIMA: Sa Dačom je bio TRAUMATIČAN, Ljubu sam JEDVA i poznavao!

Vest o razvodu Nataše Bekvalac i Ljube Jovanovića iznenadila je sve one koji ne pripadaju uskom krugu pevačice, s obzirom na to da je ovaj par u javnosti važio za jedan od skladnih, koji će uspeti da opstane.

Međutim, odluka da se razvedu samo je potvrda da nije sve uvek onako kako nam se čini, a tome u prilog ide i priča Natašinog kuma, tekstopisca Dragana Brajovića Braje.

Kako kaže Braja, sa Natašom koja je sa ćerkom otputovala u Pariz čuo se preko telefona.

foto Stefan Jokić

"Čuli smo se pre neki dan. Neke stvari, eto, čitam iz novina. Ne mešam se u te stvari, iskren da budem, niti ih komentarišem", kaže Braja.

To što se ne meša u Natašin i Ljubin odnos komentariše time što sa Ljubom nikada nije imao blizak odnos kao što je bio slučaj sa Danilom.

"Pa, ja i njen sadašnji suprug smo se jedva i upoznali. Tako da, za razliku od Danila, gde smo se družili godinama, to je bilo traumatično i za mene, iskren da budem. Taj period razvoda i svih tih ružnih stvari kroz koje su zajedno prošli. To je i mene potkačilo na neki način. Ovde stvarno nit’ se mešam, nit’ sam u toku. Nismo bliski na taj način, ja i njen suprug, da bih to osetio kao prošli put", bez dlake na jeziku rekao je Braja za Telegraf.

foto Stefan Jokić

