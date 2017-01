ČABARKAPA: Nikada ti neću oprostiti Vuletića! ALEKSANDRA NA IVICI SUZA: Nisam bila sa njim!

"Osporavam navode Ljube Pantović da sam ja narko diler. Takođe demantujem da smo Ljuba i ja ikada bili u vezi. To je izvučeno iz konetksta, ja sam to rekao jer je ona učestvovala u organizaciji moga hapšenja. Takođe demantujem da sam Aleksandri pijan napravio dete. Želim joj sve najbolje i da dođe do prvog mesta jer to zaslužuje. I poručujem joj da ne veruje nikome. Napravila je mnogo grešaka, a najveća joj je što je u rijalitiju imala seks sa onim se seljačićem, sa onim debeljanom koji vozi Golf dvojku iz Crne Gore. Ja sam joj to oprostio, može da računa na moju podršku, ali od nas teško da će nešto biti. Podlegla je pričama jednog debelog klošara, imala je odnos sa njim, i tu se sve srušilo. Zna ona da sam ja oženjen i da imam 4 dece, ali ja to ne praštam, ne tolerišem, mogu da joj se nađem tu za sve što treba. Ali to što je uradila ne postoji opravdanje", objasnio je on.

"Ja i njena majka Ljuba Pantović nikada nismo bili u vezi, ali smo bili ja i Aleksandra, ne znam zašto ona to ne priča. Meni je žao što sam sa njom u sukobu, jer smo bili dobri prijatelji. Desilo se šta se desilo, iz ljubavi, ne iz osvete. Pošto Karađorđe i Ljuba kažu da nije moje dete, utvrdićemo to. Moja supruga mi je najvažnija na svetu, koju niko ne može da zameni. Moja žena je poludela zbog sve ove priče, molim vas ne uplićite je. Ja sam Aleksandri rekao da ja volim moju ženu, ona mi je rekla zavolećeš ti mene".

Aleksandra je potom ustala i kroz negirala da je ikada imala ista sa Mladenom Vuletićem, a za svedoka je pozvala njegovu devojku Teodoru.

"Aleksandra Čabarkapa je dobio pismo od mene da je to sve igra. Kada je u pitanju Mladen Vuletić znaš da je to sve igra", obratila se Aleksandra Čabarkapi.

"Ja jesam bila sa njim i ispala veliki čovek prema njemu, i sad se borim da li da pričam istinu ili da budem prijatelj", rekla je Teodora.

"Ne znam kakvog sada majmuna glumiš, da li si ti retardiran, rekla sam da ti puste pismo, ni jednom nisi zvao, niti pitao kako sam. Je l sumnjaš u mene? Koliko sam ja puta imala razloga da sumnjam u tebe, ali ja sam mnogo dobro znala ko si i šta si ti", vikala je Aleksandra obraćajući se Aleksandru, koji je gleda iz zatvora.

