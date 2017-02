ČABARKAPA: NISAM SE SKIDAO SA SRBINE ŽENE Ipak, nikad neću ostaviti kraljicu Klaudiju!

Aleksandar Čabarkapa je iz Centralnog zatvora poslao redakciji Kurira pismo u kome je otkrio najveće tajne kaluđeričke rijaliti sapunice! Žestok momak je u centru pažnje zato što je njegova bivša ljubavnica Aleksandra Subotić, s kojom ima ćerku Magdalenu, postala glavna zvezda rijalitija „Parovi“, gde joj se nedavno pridružila i majka Ljuba Pantović, s kojom je Čabarkapa takođe navodno bio blizak.



Aleksandar se u pismu najviše okomio na Ljubinog bivšeg devera, koji je takođe kao gost ulazio u „Parove“. Sudeći prema ovom pismu, Čabarkapa je zaveo još jednu članicu porodice Subotić - Srboljubovu ženu!„Smrdoljub ima lepu suprugu, koja je 12 godina mlađa od njega i seksualno je i te kako aktivna, dok je on sedam godina impotentan.od Aleksandre, između mene i njegove žene buknula je hemija koja je rezultirala našim svakodnevnim seksualnim odnosom. U njoj je probudilo želju da napusti Smrdoljuba i živi sa mnom. Ali nikada ne bih razotkrio naše poruke i slike tokom intimnog odnosa. Bolje mu je da gleda ko mu je*e ženu, a ne Aleksandru. Od tada počinje Smrdoljubova šizofrenija, kevće ko keruša u teranju i ne može da se pomiri sa činjenicom da je Dragana šarala i sa mnom se svakodnevno ludački ka*ala“, piše Čabarkapa u pismu.

Dalje navodi da će, uprkos svemu, ostati s Klaudijom, s kojom ima četvoro dece i s kojom se nedavno venčao u zatvoru.- Nikada mi nije palo na pamet da napustim moju kraljicu Klaudiju - poručio je Čabarkapa.

Živi rijaliti... Ljuba Pantović

Odlučio se za nju... Čabarkapina žena Klaudija

Žestoke uvrede

SMRDOLJUB JE U SEKTI CRNA RUŽA



„Smrdoljub je lažni vernik, sektaš Crne ruže. Po nacionalnosti i veroispovesti je narkoman. O neuspelom pobačaju (Srbi) u pismu ću završiti porukom da bi bilo humanije da je njegova majka umesto njega rodila WC šolju jer ona barem ima upotrebnu vrednost, a samim tim i korist, dok je on ovako jedna beskorisna masa i sramota za ljudski rod“, napisao je Čabarkapa.

Tim povodom pozvali smo Srboljuba, koji mu je žestoko odgovorio.- Čabarkapa je jedna spodoba! Moj sukob s njim datira otkad se uselio u našu kuću, a on me mrzi zato što sam ja jedini koji je pokušao da zaštiti Aleksandru i da ga strpa u zatvor. Njegov cilj je da me degradira, zato priča da je bio s mojom suprugom, ali ja znam da laže. On je lud! - priča Srba za Kurir i dodaje da mu je žao što ga bivša snajka Ljuba pljuje:- Ne kapira da sam ja pomogao njenoj ćerki! Čabarkapa je učinio sve da ih uništi. Moja bratanica je mogla da završi u zatvoru, ali ja sam to sprečio. Zamolio sam čoveka koji je hteo da je tuži da odustane i on je povukao tužbu. Srećom, mlađu bratanicu Goranu sam sklonio iz kuće na vreme, inače ko zna šta bi joj Čabarkapa uradio. Ono što Ljuba radi u rijalitiju, toga nema ni u Tarantinovom filmu o zombijima! Ono ni glumac ne može da odglumi. Strašno!

Haos Aleksandra pobesnela zbog Čabarkapinog pisma

Blamiraš me, a imaš dete sa mnom, pi*ko jedna!



Aleksandra je pobesnela kada je saznala da je njen bivši Čabarkapa poslao pismo redakciji Kurira.

- Nadam se da ovu emisiju gledaju svi zatvori Srbije! Nadam se da i ti gledaš, Saša, jer želela bih da ti poručim da si pi*ka! Imaš dete sa mnom, pi*ko jedna! Ne smeš sebi da dozvoliš ovo što sada radiš - praviš mi haos, blamiraš me. Je l‘ ti sa kurvom imaš dete?! Ako sam ja kurva, ti si jedan smrad, pošto dozvoljavaš da se ja vređam. Znači, koliko god mene puta ti ljudi gazili, ti si još dva puta toliko zgažen jer si ti muškarac! Ti mene gaziš, zato si papučar, jer sve ovo radiš zbog svoje drage! Koliko si nisko pao! - vikala je Aleksandra.

Autor: Foto: Zorana Jevtić,Foto: Aleksandar Jovanović,Foto: Dragan Kadić,Foto: Nebojša Mandić