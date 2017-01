ČABARKAPA ZABORAVIO LJUBAVNICU: Šutnuo Aleksandru, Klaudijom se ženi u zatvoru!

Aleksandar Čabarkapa zakazao je crkveno venčanje krajem januara u Centralnom zatvoru sa suprugom Klaudijom, s kojom ima četvoro dece.



Žestoki momak iz Kaluđerice odlučio se na ovaj čin kako bi ženi dokazao da je završio s Aleksandrom Subotić, koja mu je e rodila ćerku Magdalenu (3).

- Aleksandar i Klaudija su u braku 13 godina. Čabarkapa je odlepio zbog priče Ljubine ćerke kada je u „Parovima“ pričala da joj je on obećavao da će ostaviti suprugu i oženiti se njom. To nije tačno! Stavio joj je do znanja da nikada neće ostaviti ženu - otkriva naš izvor i nastavlja:

- Pošto je Čabarkapa osuđen na pet godina zatvora zbog pretnje kašikarom, pokušaja iznude i nasilničkog ponašanja, bio je prinuđen da svečani čin obavi u CZ. Venčanje će se obaviti u kapeli Vaskrsenja Hristovog- rekao je naš izvor.

Mama i prva ljubavnica Ljuba Pantović

Dve porodice iz Kaluđerice postale su poznate kad je pre četiri godine Aleksandrina majka Ljuba Pantović bila u „Farmi“. Njen bivši dever Srboljub Subotić otkrio da joj je ćerka zatrudnela s njenim dečkom Čabarkapom, što je i žestoki momak potvrdio, ali Ljuba negira da je bila s njim. Aleksandrin otac Karađorđe Subotić tvrdi da mu je Aleksandar zaveo bivšu ženu i ćerku samo da bi mu se osvetio jer ga mrzi.

Socijalna služba posetila Karađorđa

MOJA UNUKA UZ MENE IMA DIVNO DETINJSTVO



Aleksandrin otac potvrdio je da su ga posetili radnici iz Centra za socijalni rad. Oni su proveravali imaju li osnova da učesnici „Parova“ oduzmu ćerku, s obzirom na to da joj je majka u rijalitiju, otac u zatvoru, a deda, bivši robijaš.

- Magdalena ima sve uslove i divno detinjstvo. Ništa nisu rekli za Aleksandrino učešće u rijalitiju. Za nju je dobro da se u grupnoj atmosferi suoči sa mukama i da shvati da su joj roditelj najbliži. A ne tamo neki oženjeni muškarac i neprijatelj porodice.

Čabarkapa iz zatvora

ALEKSANDRA, NISAM TI OBEĆAO BRAK!



Čabarkapa se iz zatvora uključio u „Parove“ i obratio se Aleksandri. On joj je zamerio što je ušla u rijaliti i što je imala seks s Mladenom Vuletićem. Takođe je naglasio da svoju ženu Klaudiju voli najviše na svetu i da Subotićevoj nikada nije obećavao brak. Ni on nije siguran da je njena ćerka njegova jer su Kaluđericom kružile razne priče. Aleksandra se rastužila zbog njegovih reči, pa je malo falilo da zaplače.

Autor: Foto: Aleksandar Jovanović,Foto: Zorana Jevtić,Foto: Kurir