CECA PROGOVORILA O ARKANU: Imala sam MNOGO PROBLEMA, a ovo je prava istina o mom braku sa ŽELJKOM

Ceca Ražnatović imala je samo 22 godine kada se udala, a sada otkriva koliko je bila hrabra kada je toliko mlada uplovila u bračne vode.

"Ja sam bila mažena i pažena u braku od strane moga suprug i zaista sam živela kao princeza na zrnu graška.

Kada pričam o njemu prosto sa ogromnim uživanjem pričam o njemu i o našem odnosu jer je to zaista bila ljubav.

Ja sam zbog svog izbora ljubavi posle imala mnogo velikih problema, ali mislim da dostojanstveno nosim sve to i taj neki svoj teret, sve je to život", otkrila je Ceca.

"U svim tim trenucima kada vam se nekada čini, kad i meni činilo, da neću moći da preživim, da se izborim. To su strašne situacije, velike traume koje su i na mene ostavile posledice. Kod mene ne važi što te nije ubilo, ojačalo te je", rekla je Ceca.

Ceca sa Arkanom dobila je dvoje dece Veljka i Anastasiju, koja je imala samo godinu i po kada je Željko ubijen, pa je pevačica sama odgajala decu.

Odgajam ih pre svega da budu dobri ljudi, da poštuju tradicionalne vrednosti, da se prijateljstvo neguje, da prepoznaju ljude koji ih okružuju, da će doživeti razočarenja, da će biti ljudi koji že da se drue s njima zbog interesa... Nikada ne možete da znate s kakvim namerama vam prilaze ljudi.

