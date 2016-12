CECA RAŽNATOVIĆ ISKRENO O SVOM LJUBAVNOM ŽIVOTU: Nisam više klinka pa da padam u TRANS, da mi...

"Ova godina donela mi je mnogo lepih trenutaka u kojima sam zaista uživala. Nekako, posle četrdesete, uopšte nemam nameru niti da se svađam sa nekim, niti da budem džangrizava, samo opušteno. To važi i za prijatelje, i za porodicu. Ja više ne mogu da se rvem ni sa kim, ali uvek sam tu za sve", rekla je pevačica.

Cecin ljubavni život oduvek je intrigirao domaću javnost, a o njenim potencijalnim partnerima pisalo se i u godini koja nam je na izmaku.

"Već godinama ježila sam se od naslova tipa "čekam Pravog, želim da nađem dečka, patim zato što nemam pravu ljubav...", ja to nikada nisam izgovorila! To su pompezni naslovi koji prodaju naslovne strane novina. Ljubav se ne traži, ona se dešava. Nisam ja više klinka da sada padam u trans, da mi klecaju kolena, imam leptiriće u stomaku. Nemam ništa protiv leptirića, ali mnogo je teže osetiti ih kada imaš ogromno iskustvo iza sebe i kada malo više uključiš mozak, a ne samo srce. Celog života sam se vodila samo srcem i srećna sam zbog toga, iako sam nekada zbog tog srca i patila. Sve dok kuca srce - živ si, to je činjenica, ali moraš malo i mozak da uključiš! Sve što leti ne jede se, to pokušavam i svojoj deci da objasnim", našalila se folk diva u Premijeri.

