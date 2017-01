CECA SINA DRŽI ZA RUKU: Veljko, ne mrdaj od majke!

Da je tako, mogli smo primetiti i prethodnih dana dok su boravili na Kopaoniku. Oni su često izlazili zajedno, Ceca je čak i plesala sa sinom i njegovom devojkom Anom, a nisu se razdvajali ni na nastupu Aleksandre Prijović. Ipak, u neko doba noći Ceci se prispavalo, pa je rešila da ode pre svoje dece. Veljko je kao pravi dobar sin otpratio majku do izlaza i to držeći je za ruku. Nijednog trenutka je nije ispuštao. Mama ga je na odlasku poljubila u obraz, a on se vratio svom društvu.

I. E.

Autor: Foto: Damir Dervišagić