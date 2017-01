ČLANOVI BENDA DOLAZE SEBI OD ŠOKA: Basista Riblje čorbe se ZAPALIO na bini!

Basista ovog benda Miša Aleksić se doslovce zapalio na sceni, a hitrom rekacijom njegovih drugara iz benda i ostalih ljudi sprečena je tragedija.

"Sa hladnoćom nismo uspeli da se izborimo, bilo nam je veom hladno, ali smo se borili da spasemo našeg basistu Mišu. On je prišao suviše blizu grejalici, pa su mu se zapalile pantalone, zbog čega je bukvalno goreo na bini. Skočili smo svi iz benda, kao i tehničari i domaćini, pa smo ga nekako ugasili. Bacali smo peškire i ostale stvari koje smo prvo dohvatili. Nije bilo nimalo naivno, ali hvala bogu, sve se dobro završilo. On je sada dobro, nema opekotine. Tražićemo beneficirani radni staž", priča srpski roker i dodaje da to nije jedina neprijatnost koja im se dogodila tokom praznika.

foto Aleksandar Jovanović

"Publika u Kruševcu je bila odlična. Dva dana pre toga svirali smo u Kaluđerici, gde je bila jeziva zima. Bilo nam je mnogo hladno, posebno zbog toga što je duvala košava. Ceo bend kašljuca, razboleli smo se, ali ćemo se, nadam se, oporaviti do Srpske nove godine jer sviramo u Čačku. Za reprizu smo svirali na Zlatiboru, tamo je bio ozbiljan nastup 5.000-6.000 ljudi. Inače, i tamo se dogodila nezgoda jednom članu benda. Tolika je bila zima na Zlatiboru, da je klavijaturisti Nikoli pukao prst, bukvalno. Prokrvario mu je kod nokta. Eto šta sve mi proživljavamo. Nije posao muzičara lak", konstatuje Bora.

foto Nemanja Pančić

(alo)

http://chats.viber.com/kurir

Autor: Foto: Aleksandar Jovanović