ČUDO OD DETETA U KASIDOLU: Odrasla na selu, do druge godine bila u bolnici a danas je PRAVA DAMA

Dragana je rođena u malom selu, Kasidolu, nadomak Požarevca, u šestočlanom domaćinstvu koje su činili: deda, baba, otac, majka i sestra Dušica.

Više od lutaka i dečijih igara privlačili su je čarobni zvuci koji su dopirali iz harmonike njenog dede Dragutina.

Prva pesma koju je, sa samo pet godina naučila da peva, bila je "Devojka sokolu zulum učinila". Kako je govorila u nekoliko navrata zbog te pesme je često plakala.

"Sećam se, pevala sam i plakala. Bilo mi je žao sokolice i sokolića koji su izgoreli kada je devojka zapalila šumu."

Kada je imala samo godinu dana, primetili su da ima iščašene kukove. Previđali su da će imati jednu nogu kraću, a do druge godine je bila u bolnicama, na operacijama i u gipsu. Zbog tog nemilog događaja iz detinjstva, do tinejdžerskih dana je imala košmare.

"Roditelji su mi bili očajni, majka je mnogo plakala. Bila je tragedija imati žensko dete koje neće moći lepo da hoda. Naš stari kum joj je rekao: „Nemoj da plačeš, to dete će biti nešto posebno.“ Do druge godine bila sam po bolnicama, dugo u gipsu, na terapijama, odvojena od majke jer joj nisu dozvoljavali da bude sa mnom. To je veliki greh prema deci što nisu s majkom dok leže u bolnici bespomoćna. Za mene je to bila strašna trauma, dugo sam se plašila bolnice, imala sam noćne more. Košmarni snovi potrajali su do tinejdžerskih dana", ispričala je Dragana Mirković.

Njen muzički talenat primetili su dok je još u osnovnoj školi bila najmlađi solista KUD "Kasidol". Svojom pesmom je otvarala i zatvarala priredbe.

Ubrzo se pročulo da u Kasidolu postoji čudo od deteta i svi iz okolnih mesta su dolazili da je slušaju, a potom su u njenu kuću došli i čelni ljudi "Diskosa" sa predlogom da snimi ploču. Kako piše u nekim biografijama Dragane Mirković, njen otac je najviše bio šokiran ovim predlogom.

"Nemojte, ljudi, k’o Boga vas molim! Pa ona još nije završila ni školu", govorio je tata Predrag.

Prva pesma koju je snimila bila je "Imam dečka nemirnog", a istoimeni album prodat je u više od 160.000 primeraka.

Sa kompozitorom Miodragom M. Ilićem Dragana je nastavila da ostvaruje plodonosnu saradnju i niže hitove: od "Simpatije", pa do jedne od najlepših srpskih narodnih pesama "Kad bi znao kako čeznem".

Kao član "Južnog vetra" pevala je na turnejama širom nekadašnje Jugoslavije, zajedno sa Sinanom Sakićem, Šemsom Suljaković, Miletom Kitićem… Vrtoglav uspeh kreće od 1990. godine, a Udruženje radio stanica Srbije 1993. godine proglasilo je Draganu Mirkovic za "Pevačicu decenije".

Iste godine, naši ljudi u dijaspori birali su najpopularniju ličnost Jugoslavije. Dragana je zauzela visoko treće mesto.

U životu je osvojila oko četrdesetak statua za pevačicu godine, najprodavaniju ploču, hitove...

Nakon "Južnog vetra", Dragana prelazi u ZAM, a sarađujući sa Zlajom Timotićem stvara pesme u modernom "folk and rock" stilu koje publika oduševljeno prihvata.

Uspešne duetske pesme Dragana je snimala sa svojim kolegama – "Oči pune tuge" sa Željkom Šašićem, "Divlja devojka" sa Ninom, "Srcu nije lako" sa "Divljim kestenom","Pusti sele" sa Zoricom Brunclik, "Ja imam te, a k’o da nemam te" sa Harijem Mata Harijem, "Život moj" sa Danijelom Đokićem, "Gromovi" sa Bobanom Rajovićem, "Ti misliš da je meni lako" sa Plavim Orkestrom.

Dragana je glumila i u filmu "Slatko od snova" iz 1994, o devojci koja radi u restroanu brze hrane, a sanja o velikoj slavi.

Uspesi sa jedne strane nosili su i neke žrtve. Iako je u školi bila vukovac, nije mogla potpuno da se posveti obrazovanju, pa iako je sanjala fakultet vanredno je završila trgovačku školu u Bosni. Putovala je i spremala ispite.

Čoveka svog života, supruga Tonija Bijelića, Dragana je srela slučajno Ili je, ipak, neka viša sila malo uplela prste, ko će ga znati. Upoznao ih organizator Draganinog koncerta u Beču i ne sanjajući da će svoju sudbinu vezati za taj grad. Bilo kako bilo, desila im se ljubav na prvi pogled.

"Tog trenutka, kada mi je pružio ruku da se upoznamo, ja sam osetila nešto neobično. Od siline emocija nisam ni čula njegovo ime. Mislila sam da ga nikada više u životu neću videti, ali se on potrudio da bude drugačije", seća se Dragana.

Usledili su svakodnevni telefonski pozivi koji su podgrevali emocije i jačali Draganinu odluku da svoj život spoji sa Tonijevim.

Nakon godinu i po dana platonske ljubavi, Dragana je spakovala kofer i doletela u Beč, kod Tonija. Došla je da ostane, zauvek.

Ako pitate Draganu Mirković koji je najromantičniji način da mladić zaprosi devojku, reći će vam: "U kolima, na semaforu, za vreme crvenog svetla."

Tako je, zaista originalno, Toni zaprosio Draganu. On je, kako je Dragana otkrivala u intervjuima bio njen četvrti čovek u životu. Pre Tonija, bila je zaljubljena tri puta, ali niko je nije odveo pred oltar.

"Kada sam ga upoznala, bila sam spremna da bez imalo razmišljanja sve ostavim iza sebe samo da budem s njim. Kupidon me nije pogodio svojom najjačom strelom, nego me je rasturio. Imala sam 30 punih godina, 32 kad sam se udala. Nije bila u pitanju zaljubljenost, nego prava, iskrena, duboka ljubav. U Toniju sam videla svoju sreću, shvatila da mi je toliko sličan po razmišljanju o životu, ljubavi prema ljudima, jednostavno bio je to čovek za mene", ispričala je Dragana Mirković.

Venčali su se za mesec dana, dobili sina Marka, a zatim i kćer Manuelu.

"Imam sve u životu, a pritom ne mislim na materijalno. Prvo sam sve sama stvorila. Eto, tako je ispalo. Imala sam sreće. Pomogla sam i svojim roditeljima i familiji kome je nešto trebalo i prijateljima i mnogim nepoznatim ljudima sam pomogla, i to je moja velika sreća. Srećna sam što mogu da dam. Prvo, dobila sam porodicu. Dobila sam muža. Nisam ga tražila, jednostavno se tako dogodilo. Toni Bjelić je apsolutno moja druga polovina. Vrlo je staložen, dobar čovek, pošten, vredan... Dobila sam dvoje divne žive i zdrave dece" ispričala je Dragana, koja smatra da ljudi danas, nažalost, sreću uglavnom vezuju za materijalno.

"Ali ne moraš imati milione da bi bio srećan. Ja sam sa Tonijem bila srećna i pre nego što smo stvorili ovo što sada imamo. Toni je živeo u stanu, kao i svaki momak. On je uvek imao najjači auto u gradu, i to je ono što je tada slobodnog momka interesovalo. Onda smo i mi živeli u tom stanu kada sam se udala dok nismo kupili kuću. On stvarno ima talenat za biznis, a ja nisam poslovna žena, više sam umetnička duša. I ja sam imala teške trenutke u životu i padove. Govorim o devedesetima. Mlada devojka, nisam imala ničiju pomoć, a održavala sam toliko porodica. Ja sama! To je trajalo", ispričala je Dragana.

O svojoj deci Dragana Mirković je nedavno govorila:

"Marko je na drugoj godini akademije i juče smo išli da uzmemo nagradu. Ne očekujem nikakve nagrade od njega, ali to je dokaz koliko su normalna deca. Iako nemam ništa protiv društvenih mreža, osećam se zadovoljnije što više poštuju školu, drugove, sport, muziku... Marko uskoro puni 16, Manuela 14, i sada mogu da kažem da su sto odsto izrasli u dobre ljude, zbog čega sam ponosna", kaže Dragana Mirković

Autor: Blic