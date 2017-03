DAČA IKODINOVIĆ NE ŽELI DA PRIČA O NATINOM RAZVODU A ovako je govorio o BIVŠOJ i neće joj biti DOBRO

Ipak, nekoliko godina nakon njihovog razvoda vaterpolisti su se smučile priče koje su izlazile u medijima, pa je rešio da progovori. On je tada otvorio dušu i rekao da mu je muka od cele priče koja se vrti oko njegove bivše supruge.

"Razumem vaša pitanja i interesovanja, i ne ljutim se jer je to vaš posao. Povraća mi se od svega toga. Svestan sam da sam bio oženjen pevačicom, a ne bankarkom. Vodim skroz drugačiji život i nisam iz te priče. Ne interesuje me ništa u vezi s tim i stvarno bih vas molio da me zaobiđete. Znate da ne volim da govorim o privatnom životu, a još manje o svom propalom braku i bivšoj ženi. Neka radi ko šta hoće, niti me zanima, niti je na meni da nešto pričam", rekao je tada Dača.

Pevačica Nataša Bekvalac rešila je da se razvede i od drugog supruga nakon samo dve godine braka. Iako su mnogi mislili da će ova ljubav opstati, to se nije desilo.

