DAĆE ZAVET I PRED BOGOM: Bogoljub Karić se sa tri ćerke venčava u crkvi!

Bogoljub Karić će se na leto u crkvi venčati sa svojom voljenom Milankom, s kojom je u braku već 40 godina, a istog dana sudbonosno „da“ će pred Bogom izgovoriti i njegove tri ćerke Danica, Neda i Jelena!



Kako saznaje Kurir, Bogi i Milanka su odlučili da u godini kada slave četiri decenije od opštinskog venčanja organizuju i crkveno venčanje za sebe i svoje naslednice. Naime, najstarija Neda udala se u aprilu 2007. za biznismena Dejana Lazarevića, ali su tada obavili samo građansko venčanje u „Vili Jelena“. Isti slučaj je i s Jelenom, koja je na ludi kamen stala s Goranom Lazarevićem, inače bratom Nedinog muža, u Londonu decembra 2012. I najmlađa Danica, koja se udala 31. decembra 2016. za Nikolu Stoilkovića, kao i njene sestre, obavila je samo građansko venčanje.



Na okupu... Milanka i Bogoljub sa sinom Nebojšom i ćerkama Danom, Jelenom i Nedom

Kao car Lazar i carica Milica

NOSIĆE ODEĆU IZ SREDNJEG VEKA!



Milanka i Bogoljub su za ovu priliku angažovali kreatora da im za venčanje dizajnira kostime sa srednjovekovnim motivima.



- Kreator će im dizajnirati srednjovekovna odela, poput onih koji su nosili car Lazar i carica Milica. Sve će biti veoma interesantno i neobično. I za ćerke su osmislili posebne haljine - priča Kurirov izvor.

Kako kaže naš izvor, srpski biznismen je odlučio da na leto ostvari dugogodišnju želju.- Bogi je oduvek želeo da organizuje kolektivno venčanje Karića. Sve to će se odigrati na leto, kada će proslaviti i jubilej - četiri decenije braka s Milankom. Njih dvoje će se venčati u crkvi, kao i njihove tri mezimice. Svi su veoma uzbuđeni, jedva čekaju taj nesvakidašnji čin - kaže izvor blizak porodici Karić.Nakon što je prisustvovao venčanju ćerke Dane u „Vili Jelena“ i proslavio praznike, biznismen je s porodicom u ponedeljak otišao u Kazahstan. On će dolaziti ovde s vremena na vreme, a organizaciju venčanja prepustio je supruzi i ćerkama, koje se u to razumeju bolje nego on.

Autor: Foto: Dragan Kadić