DADO TOPIĆ SRCOLOMAC: Upoznajte me s Vericom Šerifović!

Marija Šerifović je svojevremeno u jednom intervjuu izjavila da je njena majka „sekla vene“ zbog hrvatskog muzičara jer je bila opčinjena njegovim likom i delom. Ekipa Kurira nedavno je srela Topića u „Grandovom“ studiju na Košutnjaku, pa smo iskoristili priliku da poričamo s njim. Dado nije upoznat sa ovom pričom, ali kad je saznao, nije mogao da sakrije osmeh s lica.- Jao, pa to je baš fino. Prvi put čujem da sam se dopadao Verici, verovatno sam joj bio simpatičan. Nisam imao prilike da je upoznam. Od njene ćerke sam čuo da ona lepo peva. To je važno, kolege smo. Upoznaćemo se - kaže pevač, a zatim je pohvalio pobednicu Evrosonga da je lafčina.- Marija je divna osoba. Znam je od Evrovizije u Finskoj. Verovatno sam jedan od prvih koji joj je prišao i čestitao na pobedi. Sećam se da je bilo milijardu ljudi oko nje, a ja sam je dozivao: „Marija, dođi da ti čestitam!“ A ona mi odgovorila: „Pa ti si prvi.“ Ona je surovi profesionalac, a u takmičenju „Zvezde Granda“ je prava profesorka. To mi se sviđa - kaže Dado.Roker ističe da je oduševljen Marijinom obradom njegove pesme „Ja hoću život“, koju je on snimio za čuvenu seriju „Bolji život“.- To je lepota njenog pevanja, jer peva strašno moderno. Sigurno sluša svetsku produkciju i nove cure koje dolaze na scenu. Marija može pevati šta hoće, sve će zvučati fantastično - rekao je Dado.

Dado Topić prisetio se uspomena sa Zdravkom Čolićem, za koga je bio veoma vezan. Međutim, roker kaže da je oduvek želeo da ima Čolinu visinu i lepotu, ali nikada njegovu popularnost.

- Rekao bih da je Čola bio broj jedan, a ja broj dva. On je meni neverovatno drag i simpatičan čovek. Toliko je zračio toplinom i brzo osvaja čoveka. Mene je osvojio za dva minuta. Verujem da i žene brzo osvaja. Bog mu je dao lepotu i visinu, što je oduvek bio moj kompleks. Ja sam uvek želeo da budem dvometraš kao moj deda, a povukao sam na baba Maru. Samo želim da izdvojim da su ga ljudi obožavali i nikako mu nisu davali da živi. Na svakoj turneji na koju smo išli vladala je panika. To je normalan život za strašno popularnog čoveka, dok sam ja čuvao rokersku poziciju. Nikad nisam priželjkivao takvu popularnost - rekao je roker.

