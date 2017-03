DAJANA POSLE RAZVODA OD ŽIKE JAKŠIĆA: Ne planiram više nikada da se UDAJEM! Sada sam SREĆNA ŽENA!

Sa osmehom na licu i verom u sebe zakoračila je sa njihovim petogodišnjim sinom Dušanom u novo, još neizvesno poglavlje svog životnog putovanja.

Šta joj ono donosi, kakvu budućnost u poslu, bez podrške producenta “Grand” televizije, pokazaće novi angažman na televizijskoj stanici koju Dajana još pažljivo bira. Kada se dogovori o novom poslovnom izazovu finalizuju, dvadesetosmogodišnja Beograđanka vratiće se svom nekadašnjem poslu – voditeljstvu.

U saopštenju za javnost, koje je estradni bračni par objavio, saznali smo da je razvod sporazuman, od pojedinih medija – da je Žika raspoložen za novu vezu, a od Dajane – da će sa bivšim suprugom ostati u prijateljskim odnosima i da će se zajedno starati o sinu.

Nakon što se sa Dušanom odselila iz porodične kuće koju je donedavno delila sa bivšim suprugom, Dajana otkriva, između ostalog, da razlika u godinama nikada ne može da stane na put pravoj ljubavi, da želi još dece, ali da se više neće udavati.



Bili ste u centru pažnje javnosti zbog razvoda. Kako ste se zbog toga osećali, budući da ste se prethodnih godina posvetili majčinstvu i živeli prilično povučeno?

"Protekle dve nedelje protekle su mi u organizovanju rođendana mom sinu. S obzirom na to da je imao dosta zanimljivih rođendanskih želja, koje iziskuju mnogo vremena i strpljenja da bi bile ispunjene, nisam imala vremena da se mnogo bavim novinskim napisima."

"Veliki deo ljudi koji nas okružuje medijske su ličnosti, tako da mu kamera nije nepoznanica. Navikao je da vidi i nas i sebe na televiziji, nije mu bilo neobično što ga fotoreporteri slikaju jer to nije prvi put."



Koliko on oseća bilo kakve promene i na koji način se trudite da ga zaštitite od svega što se u vašoj porodici dešavalo u poslednje vreme?

"Dušan ne oseća nikakve promene, njegov život se apsolutno ni po čemu ne razlikuje od onoga koji je živeo do skoro, osim što smo promenili adresu."



Na koji način ćete nastaviti brigu o sinu zajedno sa njegovim ocem?

"Na način koji je najbolji za našeg sina."



U saopštenju o razvodu saznali smo da ste se sa bivšim suprugom rastali na prijateljski način i sporazumno. Da li ste se razočarali u brak kao instituciju?



"Naravno da nisam. Porodica je osnova svega. Mislim da uz mnogo strpljenja, tolerancije i požrtvovanosti sve može da se prevaziđe. Za to imam primer u svojoj kući i vrlo sam ponosna na svoje roditelje, koji su uprkos kriznim periodima, koje svaki brak kad-tad donese, uspeli da održe zajednicu."

Imate li nameru da se opet udajete?

"U ovom momentu odgovor bi bio, ne planiram više nikad da se udajem."

A da li ste otvoreni za udvaranja, flert ili možda novu vezu, ili vam je još prerano za to?

"Zaista je i više nego prerano da razmišljam na tu temu."



Svedoci smo sve većih starosnih razlika među brojnim poznatim parovima. Mislite li da godine imaju bitnu ulogu u ljubavnom odnosu i na koji način?

"Ne mislim da godine imaju bitnu ulogu, jer da to mislim, ne bih se udala za dvadeset četiri godine starijeg muškarca. Ljubav se dogodi ili ne, nevezano za godine."



Slažete li se sa konstatacijom Bobe Živojinovića da je brak poput biljke koju treba stalno zalivati i negovati? Koje je vaše mišljenje, kako treba čuvati tu danas prilično devalviranu instituciju?

"Potpuno se slažem sa mišljenjem Bobe Živojinovića. U brak treba ulagati sebe, svoje vreme, svakodnevno negovati odnos sa partnerom, uz male znake pažnje osluškivati želje i potrebe partnera. I uz uzajamno razumevanje i volju prevazilaziti sve prepreke."

"Nikada nisam osećala potrebu da se smejem ako mi nije do toga. Moj osmeh je odraz mog trenutnog raspoloženja."



Koliko je danas mladoj ženi potrebno hrabrosti da preseče nešto, da napravi krupan rez u životu i krene u nešto nepoznato i neizvesno? Da li je kod vas bilo straha od neizvesnosti?

"Nije bilo neizvesnosti ni straha. Smatram da je mnogo lakše takve rezove i krupne poteze praviti u mladosti. Sve zavisi iz kog ugla sagledavate stvari, a ja sam po prirodi veliki borac. Sa velikim optimizmom i osmehom koračam u novo poglavlje života."



Da li ste emotivni i u kojoj meri?

"Veliki sam emotivac, pogotovo od kada sam postala majka."



Jeste li ranjivi i slabi ili umete dobro da se nosite sa nedaćama?

"Smatram da nemam prava da se loše nosim sa nedaćama i da budem ranjiva s obzirom na to da imam dete koje mi je najvažnije i koje ne sme da oseti trunku moje slabosti, sve i da je imam."



Šta vam u životu trenutno nedostaje, koje sitnice koje život znače, da biste bili srećni?

"Apsolutno mi ništa ne nedostaje, sve što mi je potrebno je sa mnom i uz mene. U potpunosti sam srećna i ispunjena žena."



Da li ste već u pregovorima sa nekom od televizijskih kuća za voditeljski angažman?

"Da, pregovaram sa nekoliko televizijskih stanica, ne bih ništa unapred pričala na tu temu. Kada dogovor bude finalizovan, ja ću to sa zadovoljstvom da podelim sa vama."

O kakvoj emisiji maštate? Imate li već neku ideju šta biste voleli da radite?

"Svakako da imam ideju i najvažnije mi je da se dobro osećam u tome što radim."



Najavili ste povratak voditeljstvu. Da li isključujete pevanje ili ćete možda javnost obradovati i nekim lepim singlom?

"Muzika je sastavni deo mog života. Moj pradeda, deda, otac, jednostavno, mi smo muzička porodica. Posle porođaja pevanje sam stavila u drugi plan, ali nije nemoguće da snimim pesmu ukoliko mi se neka dopadne."



Da li vam je tokom sedam godina, koliko niste bili profesionalno aktivni, nedostajala vaša profesija?

"Iskreno, nije mi nedostajala jer sam sve svoje vreme posvetila odrastanju sina. Sada kada je on porastao, napokon mogu da se posvetim sebi onako kako želim."



Budući da ste ostali u lepim odnosima sa bivšim sprugom, da li vas Žika podržava u nameri da počnete da radite kao voditelj?

"Naravno da me podržava, nema razloga da bude drugačije."



Imate li osećaj da javni posao može da bude “omča oko vrata” i na koji način?

"Nemam takav osećaj, uvek sam imala lepu saradnju sa medijima kada je to trebalo, nikada mi nije teško padalo bilo šta da vodim ili da zapevam. Kada je javni posao u pitanju, zaista nikada nisam imala loše iskustvo."



Da li ćete vašu intimu ubuduće čuvati ili smatrate da javne ličnosti ne bi trebalo da kriju privatni život pošto su neminovno u centru pažnje?

"Kao i ranije, tako ću i ubuduće čuvati svoj intimni život, nisam pristalica stava da sve što mi se u životu dešava moram da plasiram u javnost. Sama reč intima dovoljno govori, neke stvari treba držati samo za sebe."



Koliko je Dušan vezan za vas, kako provodite zajedničko vreme, kakve su vam obaveze oko sina?

"Trudim se da kao majka u potpunosti budem prisutna u odrastanju svog deteta. Sin je jako vezan za mene, kao i ja za njega. To je posebna veza i emocija, i to sve majke znaju. To je ljubav koja ne može ni sa čim da se meri, ja živim i dišem za njega. Njegov osmeh je moja sreća. Veći deo vremena provodimo zajedno, idemo u bioskop, pozorište, posećujemo igraonice, luna-parkove."

Koliko vam je bila bitna podrška roditelja dok je vaš sin bio manji?

"Veliku pomoć imam od moje porodice. S obzirom na to da sam mlada postala majka, njihova pomoć mi je mnogo značila."



Koliko su vam tada pomagali, a koliko sada? Imate li plaćenu pomoć?

"Dok je moj sin bio beba ključnu ulogu odigrala je moja majka koja je sve vreme bila uz mene. Tako je i danas, moj sin raste uz mene i moju porodicu. Svi smo mu maksimalno posvećeni. Budući da je napunio pet godina mnogo je lakše nego kad je bio beba, a, naravno, tu je i vrtić."



Osim majke i oca, koliko vam je podrška brata Stefana važna u životu? Čime se on bavi i ima li dece?

"Stefan ima dvadeset četiri godine, studije privodi kraju i kao ujak je predivan. Još nema svoju decu, a kad vidim njegov odnos prema Dušanu, već vidim da će žena koja sa njim zasnuje porodicu zaista uživati. Dušan obožava svog ujaka, koji se trudi da mu posveti svaki slobodan trenutak."

"Kao svakom ocu, njemu je najvažnija moja sreća, tako da imam njegovu apsolutnu podršku i razumevanje. Podrška porodice je najbitnija, to je moj vetar u leđa, oslonac i sigurnost."



Kakva je Dajana kada nije ispred blica fotoaparata? Kakva je ćerka, prijateljica, ljubavnica?

"Na ovo pitanje bolje bi vam odgovorili moji roditelji i prijatelji, ali smatram da sam super ćerka, odan i veran prijatelj, a kao ljubavnica – pa sve zavisi od ljubavnika. Šalim se."



Mnogi komentarišu da ste oduvek bili jedna od najlepših žena na estradnoj sceni, da li vam prijaju takvi komplimenti?

"Naravno da mi prijaju, lagao bi svako ko bi rekao da ne voli da čuje tako nešto."



Koje osobine cenite kod suprotnog pola? Koliko vam je važan izgled?

"Lepota je relativna stvar, tako da mi izgled nije presudan. Više cenim druge kvalitete kod suprotnog pola. Da bi moju pažnju privukao, muškarac mora pre svega da bude stabilan, hrabar, posvećen i privržen porodici, sličan meni. Mislim da svaka žena želi takvog muškarca pored sebe.

Maštate li o velikoj ljubavi i verujete li da vas tek u životu čeka “ono pravo”?

"Sigurno je da svaka žena o tome mašta. Meni je prerano da uopšte razmišljam na tu temu, ali svakako priželjkujem lepe stvari i događaje u budućnosti."



Kakav bi vaš budući partner trebalo da ima odnos sa vašim detetom? Da li će vam to u budućnosti biti prioritet, dobar odnos vašeg budućeg partnera i sina?

"Ne postoji ništa što mi je važnije od mog sina. Kako do sada, tako i ubuduće, njegova sreća i osmeh najvažniji su u mom životu."



Pre godinu dana, na sinovljevom rođendanu, izjavili ste da ne planirate drugo dete. Kakav je vaš stav o tome danas? Da li biste ubudućnost Dušana ipak voleli da obradujete bratom ili sestrom, ako se poklope sve životne kockice?

"Naravno da želim još dece, to je najveće bogatstvo, nema lepšeg osećaja nego biti majka. Nadam se da će mi Bog biti naklonjen i da ću u budućnosti ostvariti tu želju."

