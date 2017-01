DARA ISISALA SALO SA STOMAKA: Laže da je operisala slepo crevo!

Kako Kurir Stars saznaje, Dara je još pre mesec i po rešila da se podvrgne liposukciji, ali to je pokušala da sakrije.



Brzo se oporavila



- Dara je pre mesec dana otišla u jednu privatnu kliniku jer je žarko želela da dotera liniju. Tamo su joj je najpre uradili liposukciju - isisavanje masti iz stomaka i butina, a potom joj oblikovali guzu. Njoj je bilo neprijatno da priča kako se podvrgla intervenciji, pa je medijima servirala priču da je bila na operaciji slepog creva - priča dobro obavešten izvor, blizak Bubamari, i dodaje da je čitav zahvat i postoperativni tok protekao u najboljem redu:



- Za nekoliko dana pevačica je napustila bolnicu i brzo se vratila u normalne tokove. Svi su još tada primetili da je drastično smršala, a ona je svima govorila da se to desilo zato što je izgubila apetit posle operacije slepog creva.



Deset kilograma manje



Odmah nakon oporavka, pevačica je u jednoj emisiji istakla da je smršala 10 kilograma posle operacije slepog creva.



- U svakoj nesreći ima malo sreće, a to je što sam se naspavala i smršala. Zahvalila bih svim ljudima koji su me zvali i brinuli za mene - slagala je Dara.



U želji da čujemo šta pevačica ovim povodom ima da kaže, pokušali smo da kontaktiramo s njom, ali ona nije odgovarala na naše pozive i poruke.

