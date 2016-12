DUŠICA GRABOVIĆ HOĆE DA POSTANE MAJKA: U 2017. želim PRSTEN na ruci i BEBU u krevecu!

Na izmaku ove, a u susret 2017. godini, pevačica sumira utiske o otkriva šta je obeležilo godinu za nama.

"Ovu godinu mi je definitivno obeležio rijaliti "Farma", koji mi je mnogo promenio život, u smislu da sam karijeru podigla na viši nivo, više ljudi me prepoznaje. Drago mi je da sam učestvovala i ovim putem se još jednom se zahvaljujem produkciji i Televziji Pink na ukazanom poverenju i datoj prilici", rekla je Dušica i dodala:

"Rijaliti mi je pomogao da shvatim ko su moji prijatelji napolju, ova godina bila je ispit zrelosti za mene. Mnogi su mi okrenuli leđa, ali sam dobila i nove prijatelje. Ova godina donela je neku novu energiju. Srećna sam na svakom životnom planu. Negativnih stvari se i ne sećam, nisam zlopamtilo."

Nova godina Grabovićevu asocira na novo rađanje, nove početke, projekte i ljubavi, a i ovog puta, najluđu noć provešće radno.

(FOTO) DUŠICA GRABOVIĆ ZALJUBLJENA DO UŠIJU: Pevačica pokazala dečka, ali i prsten

"Kada ulazim u Novu godinu, uvek obučem sve novo, jer to označava novi početak. Poslednjih godina svaki doček sam radila, zbog čega mi je malo i žao. Ali dobro, spojimo lepo i korisno. Naravno, uvek priželjkujem da su u ponoć uz mene osobe koje mi znače. Znaš kako kažu: "Koga poljubiš u ponoć, sledeća godina biće obeležena tom osobom" ispričala je bivša farmerka.

S obzirom na to da praznike provodi radno, Dušica se prisetila kako je izgledala Nova godina u njenom porodičnom domu.

"Dok je mama bila živa, zajedno smo kitile jelku, stalno smo se radovali snegu, koji je uvek padao u Priboju za Novu godinu. Sa bratom blizancem i starijim bratom sam stalno vodila bitku ko će da kiti jelku, tako da je to bio najlepši period u mom životu, a tad to nisam znala. Uvek mi je žao jer ne mogu da se vratim u to vreme", priča Grabovićva.



Ova godina donela joj je radost i uspehe na poslovnom planu, a nas je zanimalo šta Dušica priželjkuje u sledećoj.

"U 2017. godini sebi želim prvo zdravlje, ali i prsten na ruci i bebu u krevecu. Osećam da sam zrela da stvorim porodicu. To ne mogu da planiram, jer dok ja planiram, Bog ima planove za mene. Ali eto, to želim sebi, da stanem na ludi kamen i da dobijem bebu. Tada bih bila kompletno srećna", rekla je Dušica.U narednoj godini očekuju je i novi poslovni projekti.

"Spremila sam novi album, sa deset novih pesama. U januaru ću konačno objaviti pesmu posvećenu mami, koji su svi zavoleli", najavila je pevačica.

(Pink)

http://chats.viber.com/kurir

Autor: Foto: Printscreen Instagram,Foto: Aleksandar Jovanović