DŽEJ OTKRIO ŠOKANTNE DETALJE: Evo šta ga je SLOMILO u životu i zašto NEĆE da se pomiri sa Adilom!

Međutim, folk pevač otvara dušu za i kaže da mu ne pada na pamet da se izvinjava Adilu i moli ga da budu bliski kao nekada, iako je on sada u srećnoj vezi sa njegovom ćerkom Anom.

"Da ti kažem iskreno, osećam se odlično, a ti što pričaju voleli bi da je to tako kako oni kažu, međutim, ne otpisujte vi još uvek Džekija. Neću ja tako lako otići sa ovog sveta. Imam problema sa zdravljem onoliko koliko ima svaki čovek koji je zagazio u šestu deceniju. Holesterol, krvna slika, stresan život, ali sve ostalo je okej. Ja sam realan, mogu i noćas da riknem, mogu u putu da riknem, ne znaš nikad šta ti sudbina sprema", rekao je on.

Međutim, Džej je otkrio i da ima psihičke probleme zbog burnog života koji je vodio.

"Ma nisam za ludaju, ali imam, naravno, kao i svi koji su vodili buran život. A moj je do sada bio tornado, a ne bura. Lomilo me sve i svašta, udaralo sa svih strana, ali se pokazalo da sam jači od svega i od svih. Kada ovo kažem mislim na sve, i na razvod. Posle toga me život vodio kako je hteo, bilo je tu svega. Droga, to nešto sitno što sam probao odavno je prošlost, nije to za čoveka u mojim godinama, a ne kockam se već godinama. Ma sada sam pravi čovek", otkrio je pevač.

Džej se dotakao i odnosa između njegove ćerke Ane i Adila.

"Nit’ se mirim, nit’ se svađam s njim. Ako mi pruži ruku, dobiće je od mene, ali da ja nekog moljakam, nema tu priče. On je dobar mojoj ćerki i unuku, a meni i ne mora da valja! Niti se čujem sa njim, niti se viđam, ne zavisim od njega, a kod mene je svako dobronameran uvek dobrodošao", rekao je on a onda se dotakao i spekulacija o njihovoj svadbi.

"Ma kakvu svadbu, neka su oni srećni i zdravi, ali ja se ne mešam. Niko se ni meni nije mešao. Zajedno su, imaju zlatno dete i ne bih ja tu ništa dirao. Ako hoće, neka se venčaju, a i ako im je ovako lepo, neka ih, samo da nema problema."

