DŽEJ SA SUZAMA U OČIMA: Pevač progovorio o BOLESTI i SVAĐI sa ćerkom! Ana i ja nismo u kontaktu!

"Imam zdravstvenih problema, bole me noge, pritisak me uništava. Došao sam i ja u te ozbiljne godine, ali ne možemo svi da živimo kao mamuti. Ali, borba sa bolešću je normalna za moje godine, tako da mislim da nije ništa novo. Važno je da i dalje imam zdrav duh", kaže Džej, koga mnogo više od bolesti pristiska porodična drama sa ćerkom Anom. Naime, pevač otkriva da više nije u kontaktu sa njom jer se ona posle brojnih bračnih problema vratila nevenčanom suprugu Adilu Maksutoviću.

Džej kaže da ne može da pređe preko toga što je njegova starija ćerka oprostila navodne batine ocu njenog deteta.

"Ana i ja ne pričamo, nismo u kontaktu. Posvađao sam se sa ćerkom. Ana je uvek bila uz njega, tako da sam odlučio da više ne razgovaram ni sa njom, ni sa njim. Šta imam ja sa tim što se ona pomirila sa Adilom? Sama se spanđala i napravila dete sa njim, posle toga mu je oprostila sve. Samo sam sa Marijom u kontaktu, sa Anom nisam, jer je odabrala da bude srećna s Adilom", u suzama priča Džej, koga boli to što nije u kontaktu sa ćerkom, ali ne može da joj oprosti.Pevač ne krije da su njegovi prijatelji u pravu kada kažu da tugu zbog loših porodičnih odnosa utapa u alkoholu i da izlazi svako veče po klubovima, gde lumpuje do jutra.

"Volim da izlazim i oko mene uvek bude gomila lakih devojaka, a ja uošte nisam lak muškarac. Klubovi su puni takvih riba. Pravo da vam kažem, malo sam omatorio za ženske. Prošle su očigledno te godine i vremena kada sam harao i kada je svaka devojka koju sam pogledao bila moja. Furao sam sa najboljim ribama u gradu, ali to ne znači da sam spavao sa svakom od njih. Odlično smo se družili. Ni kod jedne devojke nisam ostavio loš utisak, ne znam i zašto bih. Možete slobodno da ih pitate. Uvek sam se trudio da budem u lepom okruženju i da oko mene budu dobre ribe. To je normalno, a i danas volim da sam okružen lepim devojkama", priznaje Džej, koji se nakon razvoda od supruge Nade, sa kojom ima dve ćerke, nije ženio. Često je pričao da je zaljubljen u druge, ali da nikada nije prestao da voli bivšu. Tako je izgleda i sada.

"Nisam zaljubljen i nemam devojku. Nije to tako lako kao kada zapališ cigaru, ipak mora da postoji neka hemija", ističe pevač, koji je godinama važio za jednog od najvećih zavodnika na estradnoj sceni.Džej kaže da unuka Adrijana, otkad ne priča sa ćerkom, viđa samo kada ga čuva njegova bivša supruga Nada. Iako žali zbog toga jer su to retke prilike za njihovo druženje, on kaže da je ponosan na naslednika, koji liči na njega.

"Videćete kakav mi je unuk dileja, to je strašno. Na mene liči kada počne da igra, a inteligentan je na ćaleta. Voleo bih da moj unuk ne bude kao ja, da ne puši, već da živi zdrav život. Neka krade, tu ću ga podržati, samo da ne šibicari, jer je to prevara", priča pevač.

