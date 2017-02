DŽIDŽA PRIZNALA: Volela bih da sam Marijin tip devojke!

"Ume on i te kako sam da se brani. Svi su oni približno istih godina, tako da mislim da je to sve dobro i interesantno zarad šou programa. Ume on dobro da se snađe i da im odgovori. To je sve sprdnja. Čoveku kada padne klapna, nema ono hteo da ga bije, nego to i uradi. Da je Lukas stvarno hteo da ga bije, to bi i uradio".

Aleksandra Lukasa zna od malena.

"Bila sam klinka kada mu je tata uradio pesmu. Od tada ga znam. Radili smo zajedno u Nemačkoj, ali nismo prijatelji da bih mogla da kažem kakav je čovek".

Džidža međutim Mariju Šerifović obožava, a kada bi bila Marijin tip, kako je istakla, bila bi počastvovana.

"Nju obožavam. Nije mi se svidelo u žiriju kada se udružila sa Jelenom Karleušom, pa su vređale te ljude, to mi je degutantno”. Bila bih počastvovana da sam njen tip, a-ha-ha. Volim da se dopadam i ženama i da dobijam komplimente od njih. I sama volim da vidim lepu ženu".

