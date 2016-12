DŽIDŽA U POLICIJI ZBOG ŠVERCA: Privedena Bosančeva ćerka!

Pevačica je nedavno privedena na aerodromu u Minhenu zbog sumnje da švercuje garderobu. Na informativnom razgovoru s policijom provela je dva sata.



Žestoka rasprava



- Službenici su zaustavili Džidžu jer su posumnjali da pokušava da prošvercuje haljine. Bila je u društvu stiliste Vladimira di Krupskog i krenuli su za Srbiju. Njih dvoje su pokušavali da objasne da je Džidža bila na jednomesečnoj turneji i da su u koferima, pored garderobe za svaki dan, i haljine za nastupe. Oni im nisu verovali, pa su ih priveli na razgovor - kaže naš izvor i dodaje:



- Tražili su im potvrdu o stvarima jer su bili ubeđeni da se radi o švercu. Došlo je do rasprave, i Džidža i Vladimir su ubeđivali inspektore da nisu kriminalci i da lako mogu proveriti u Srbiji čime se ona bavi. Objašnjavali su da je Stojkovićeva ponela stvari samo za dve nedelje, a kako je produžila boravak u Nemačkoj, njen stilista joj je naknadno doneo još haljina. Na kraju su Bosančevu ćerku izvukle etikete na haljinama, na kojima je ispisano ime njenog stiliste. Imala je sreću da prođe i bez novčane kazne - završava naš izvor blizak zvezdi „Granda“.



Nesporazum



Pozvali smo pevačicu, koja je potvrdila naša saznanja.



- Došlo je do nesporazuma. Desilo se i ne ponovilo se. Moj drug je sve to rešio, inače bih ja sad bila iza rešetaka - rekla je folkerka.



Marija Dejanović

