EKSKLUZIVNE FOTOGRAFIJE MALOG JAKOVA Seka Aleksić za Kurir: Sina sam čekala sedam godina!

Seka Aleksić će 2016. pamtiti do kraja života kao najlepšu jer joj se ostvarila najveća želja - postala je majka!



Od 24. septembra centar njenog sveta je sin Jakov, koji je ulepšao život njoj i njenom mužu Veljku. Njih dvoje toliko uživaju u roditeljstvu da oboje žele da ih i u 2017. obraduje još jedna beba, ili bar vest da je pevačica po drugi put trudna.



Kako zamišljaš prve novogodišnje i božićne praznike sa sinom?

- Nisam euforičan tip kad je Nova godina u pitanju. Najviše se radujem božićnim praznicima, koji se tradicionalno obeležavaju u našem domu. Te dane provodimo u krugu porodice. Dolaze mi svekar i svekrva iz Negotina, moja majka, tata i brat. Kad smo svi zajedno, puno nam je srce i baš uživamo u prazničnoj atmosferi. Tradicija je da tata donosi badnjak, a ovo će definitivno biti najradosniji i najdragoceniji Božić u mom životu - tu je moj sin!

Kako se osećaš i snalaziš kao majka?

- Nisam htela pomoć sa strane. Veljko i ja smo želeli da sve te dane nespavanja provedemo sami, da osetimo roditeljsku ljubav. Kada bude došlo vreme da neću moći sve sama da postignem, svakako ću potražiti pomoć. Od aprila ćemo zamoliti bake da nam pomognu, ali planiram da Jakov putuje svuda sa nama. Ne želim da se odvajam od njega. Ne želim više da putujem avionom, uglavnom ćemo ići kolima i u nekim gradovima ćemo se zadržavati po nekoliko dana.



Planiraš li proširenje porodice?

- Želimo još troje-četvoro dece! Hoćemo da najveća razlika između njih bude dve godine. Jakova sam čekala sedam godina! Sledeće u planu je promocija albuma, a onda se opet posvećujem porodici.



I ovaj doček ti je radan.

- Zbog virusa je propao naš plan da svi zajedno idemo na Kopaonik. Sama ću otići na put, i to dva sata pred nastup. Uživaću u pevanju i vratiti se nazad. Posle Božića idemo u Beč na mesec dana.

Kakav je poklon Jakov dobio od Deda Mraza?

- Doneo mu je garderobu. Uz to je dobio još nešto, ali to zaista nije za javnost. Uglavnom, taj poklončić mu sad ne predstavlja neko značenje, ali za nekoliko godina sigurno hoće.



Šta si ti dobila?

- Tašnu i cipele. Moj predlog je bio da nam tata da keš, pa da mi sami sebi kupimo šta hoćemo (smeh). To je i uradio, ali nas je u nekim stvarima preduhitrio i hvala mu na tome.



Da li si kao mala verovala da Deda Mraz postoji?

- Nisam verovala u te bajke. Znala sam da su to neke čike koje se presvlače u odela i da služe samo da odvuku pažnju deci, a roditeljima izmame novac iz džepa.

SEĆANJE

U detinjstvu su mi Nove godine bile tužne



Pamtiš li novogodišnje praznike koje si proslavljala tokom detinjstva?

- S obzirom na to da su mi se roditelji razveli kad sam imala sedam godina, bilo mi je tužno jer oni nisu bili zajedno. Želela sam da svi budemo na okupu, ali to je bilo nemoguće. S druge strane, od oboje sam imala pažnju i ljubav. Trudili su se da bratu i meni poklone ono što nismo imali.





Novi album



U aprilu se vraćam na scenu

KAKVI SU TI PLANOVI ZA 2017. GODINU?



- Imala sam nekoliko hitova u vreme kad je bilo najteže izdati album. Te sve stvari mnogo koštaju i vi mnogo radite za to, a s druge strane vam niko ne garantuje da će se to isplatiti. Već u trudničkim danima sam počela da pripremam novi album, otpevala sam nekoliko pesama, tako da sam pri kraju. Planiram da za svoj rođendan u aprilu napravim promociju.

Autor: Foto: Andreja Damnjanović/Story