EKSKLUZIVNO Čabarkapina žena: Aleksandra se klela da nije rodila dete moga muža!

Klaudija Čabarkapa, žena Aleksandra Čabarkape, sa kojim ima četvoro dece, prvi put je ekskluzivno progovorila za Kurir o sapunici iz Kaluđerice.

Danima smo pokušavali da stupimo u kontakt sa ženom čoveka koji je bio s Ljubom Pantović, a onda njenoj ćerki Aleksandri napravio dete. Ona je odbijala komunikaciju, ali smo je juče sreli ispred kuće njene majke. Pokušala je da nas izbegne, ali je na kraju odlučila da konačno otvori dušu.-Muž i ja odlično funkcionišemo, a svaka moja suza koju sam prolila za ove tri godine stigla dotične - rekla je Klaudija, a potom je iznela sav bes.

- Ta mala (Aleksandra, prim. aut.) laže da me ne poznaje! Dolazila mi je u kuću. Predstavljala se kao Sašina drugarica i ubeđivala kako nije trudna i da je to samo priča za njenu porodicu, na koju je ljuta. Trudila sam se da poverujem u to, ali imala sam veliku sumnju - priča Čabarkapina žena.

- Prešla sam preko toga jer znam da je ona mom mužu nebitna. U jednom periodu sam se čak redovno čula s njom. Neprijatelja ponekad treba držati blizu sebe. Saša mi je takođe tvrdio da to nije njegovo dete. Nisam želela mnogo da se uzbuđujem jer sam i ja tada bila u drugom stanju. Pored svega, nijednog trenutka nisam osetila nedostatak ljubavi i pažnje sa Sašine strane - kaže ona sa suzama u očima.

Banula joj u kuću



Klaudija naglašava da je Aleksandru nakon porođaja sa Magdalenom slučajno čula preko telefona kako prijateljicu ubeđuje da je to Čabarkapina ćerka.

- Pala mi je roletna na oči, banula joj u kuću. Bilo mi je muka od njenih laži. Klela mi se da mala nije Sašina nego njenog bivšeg dečka, ali da njemu ništa ne kažem. Na razne načine je pokušavala da mi zamaže oči, a drugima priča da joj je moj muž napravio dete. Ne znam šta pokušava da postigne - rekla je Klaudija, koja je suprugu oprostila prevaru.

- Sve i da je istina to što se priča, suprugu sam oprostila. Ne opravdavam njegovu prevaru, ali šta je, tu je - završava Klaudija.

Prevara

PODVALILA MI JE LAŽNI TEST ZA TRUDNOĆU



Klaudija kaže da je Aleksandra i pomoću testa pokušala da je slaže da nije trudna.

- Kad je krenula priča o Aleksandrinoj trudnoći, zvala sam je da dođe kod mene i uradi test. Otišla je u toalet, zadržala se desetak minuta i kad je izašla, pokazala mi je negativan rezultat. Bukvalno, podvalila mi je lažni test. Nekoliko dana posle toga priznala je da je u drugom stanju.

Autor: Foto: Kurir,Foto: Damir Dervišagić