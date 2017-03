EKSKLUZIVNO Tajno venčanje u Las Vegasu: Suzana ne zna da joj se ćerka udala

Teodora Kunić (23), ćerka Suzane Mančić (60), udala se u tajnosti u Las Vegasu za 20 godina starijeg biznismena, saznaje Kurir.



Naslednica loto devojke i Nebojše Kunića, bubnjara Sedmorice mladih, pažnju javnosti privukla je pre dve godine, kad je obelodanila da je u vezi sa znatno starijim muškarcem.



Suzi nije mogla ni da pretpostavi da će Teodora organizovati venčanje daleko od Srbije i da to nikome neće javiti. Kako smo saznali, tek kad je ceremonija završena, ćerka joj je javila da se udala, što je nju šokiralo.

- Suzani je bilo žao što nije bila na venčanju ćerke, a posebno joj je bilo krivo što uopšte nije ni znala da će se Teodora udati. Međutim, ona joj je objasnila da su njih dvoje naprasno odlučili da se venčaju u Americi i da će organizovati veliku svadbu u Beogradu - kaže naš izvor.



Teodora i bogati biznismen verili su se u oktobru 2015, na putovanju u Beč. Mančićeva je tada ushićeno rekla da jedva čeka da postane baka.

- Dosta sam emotivno reagovala, to je moj prvenac, ponos majkin. Dokle god je zet dobar njoj, biće dobar i meni. On je američki državljanin, bavi se biznisom, a trenutno biraju mesto u Evropi gde bi mogli da se skuće. Jedva čekam da postanem baka - rekla je tada loto devojka.



