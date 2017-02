EMBARGO: Bela Ciganka zabranjena u Berlinu!

Na srpskoj žurki na Berlinalu pojedini gosti imali su muzičku želju: da im di-džej pusti Stojin hit, međutim, organizatori su to kategorički odbili

Megahit „Bela Ciganka“, koji izvodi Stojanka Novaković Stoja, ne smeta samo pojedinim članovima žirija „Zvezda Granda“ već i glumcima ,i to na Filmskom festivalu u Berlinu, čuvenom Berlinalu, saznaje Kurir.



Nije na nivou



Kako nam je ispričao izvor s lica mesta, problem s „Belom Cigankom“ nastao je na tradicionalnoj žurki koju svake godine u Berlinu organizuje Filmski centar Srbije. Di-džej je bio zadužen za atmosferu, koja je, saznajemo, bila vrlo dobra, ali nekim gostima je ipak bilo dosadno, pa su poželeli da dodaju malo vatre.

- Stajala sam pored di-džeja kad mu je prišao jedan od gostiju i pitao da li može da pusti „Belu Ciganku“ od Stoje! Di-džej je prvo mislio da se šali, ali nije bila šala. Gost je bio uporan i objašnjavao je da bez te pesme nema dobre žurke, pa je prišao čovek iz Filmskog centra Srbije i ozbiljnim glasom rekao da mu ne mogu ispuniti želju - kaže za Kurir izvor s lica mesta.

- Ta pesma stvarno nije za događaj poput ovoga. Na takvim proslavama se pušta ležernija muzika, a od narodnjaka u obzir dolaze samo neke starije, prave kafanske pesme. „Beloj Ciganki“ nije mesto tu - rekao je naš sagovornik.

Institucija



Stojanka Novaković za Kurir kaže da su to sve kvaziumetnici.

- Licemerje i kvazikulturni dušebrižnici su me pratili od početka karijere. Nisam se nikad obazirala na njih, mislila sam uvek na svoju publiku, na narod koji me voli. Moja muzika je kvalitetna i zahtevna, tekstovi narodski, a o vokalu je već sve odavno ispričano. Vreme će pokazati šta je kvalitet, a šta su nabeđeni kvaziumetnici koji potajno slušaju moje pesme, a javno kritikuju. Stojizam je neuništiv, a Stoja je institucija! - zaključila je pevačica.



J. STUPARUŠIĆ

Autor: Foto: Zorana Jevtić,AP