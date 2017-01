(FOTO) ACA LUKAS MALTRETIRAO KARLEUŠU ZBOG NJE: Kandidatkinja LEPOTOM opčinila žiri Zvezda Granda!

Dok je takmičarka pevala drugu pesmu, Aca Lukas prišao je svojoj koleginici Jeleni Karleuši i rekao joj da ukoliko ona ne pritisne taster on će to uraditi umesto nje. Diva je na to kroz osmeh prokomentarisala kako je Aca maltretira.

foto Printscreen

"Zvezda je rođena", poručio je Aca mladoj Nadici, čiju lepotu je pohvalio šestočlani žiri.

foto Printscreen

http://chats.viber.com/kurir

Autor: EPK,Foto: Printscreen