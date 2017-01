(FOTO) DRUGARI IZ ŠKOLE: Ivica Dačić KONAČNO rekao ono što je dugo ĆUTAO o Ceci!

Najviše ih vezuje selo Žitorađe, ali i školski dani. U emisiji "Amidži šou", političar je otkrio da se Ceca ljuti na njega kada kaže da su školski drugari.

"Ona se ljuti kad kažem da smo školski drugovi", rekao je Ivica, ali ga je Ceca prekinula.

foto Printscreen

"On ćuti kad kaže da smo školski drugovi, i ja sve čekam da on kaže 'pa dobro Ceca je mlađa par godina od mene', a on se smeje. Onda mu ja kažem 'pa dobro Ivice reci bar jednom molim te da nismo isto godište", rekla je pevačica kroz smeh.

Dačić je potom otkrio:

"Dobro, evo, mlađa je 7 godina od mene".

Autor: EPK,Foto: Printscreen