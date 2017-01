(FOTO) Evo kako se SAD PREZIVA Dana Karić! A tek kad čujete KAKO je SMUVALA novog muža...

Sudbonosno "da" par je izgovorio u luksuznoj Vili Jeleni. Na svadbi je među prijateljima i rodbinom bilo i dosta poznatih ličnosti - pevač Miroslav Ilić, njegova koleginica Merima Njegomir, harmonikaš Miša Mijatović, fudbaler Dušan Dule Savić sa suprugom, ali i folk pevačica Svetlana Ceca Ražnatović, koja je ujedno i zabavljala goste.

Dana je rešila da zadrži svoje devojačko prezime Karić i na njega dodala izabranikovo - Stojilković. Ona je otkrila kako se smuvala sa Nikolom.

- Baš kao što je to bio slučaj na veselju kada je rečima "po običaju uzimam stvari pod svoju kontrolu" svatove zamolila da naprave malo mesta, tako je i na njihovom prvom sastanku ona bila ta koja je diktirala stvari. Upoznali su se na svadbi zajedničkih prijatelja i to upravo u vili, gde su se zarekli na večnu ljubav. Dana je prišla Vranjancu, a ubrzo ga je pitala: "Što me ne poljubiš?" Kada ni tada nije dobila adekvatan "odgovor", rešila je da to uradi sama - ispričao je jedan od gostiju sa svadbe koji je želeo da ostane anoniman.

Podsetimo, ovo jenjen drugi brak. Ona se 2007, posle pet godina veze, udala za pevača Daniela Đokića, a u to vreme je na snazi bila Interpolova poternica protiv Bogoljuba, pa je on prvu Daninu svadbu propustio. Dana i Daniel su se 2011. rastali, a naredne godine i zvanično razveli.

