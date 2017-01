(FOTO) GLAMUR ĆE VAS OSTAVITI BEZ REČI: Evo kako izgleda LUKSUZNI DOM Vanese Šokčić!

"Ljubav prema starinama nasledila sam od roditelja. Oni vole antikvitete.

Kad sam bila mlađa, to mi je smetalo i uvek sam ih pitala zašto kupuju te stare stvari, šta će im to, a sve što su uzimali išlo je na restauraciju. Ali s vremenom sam to zavolela. Izgleda da ono što ne volimo u mladosti, zavolimo u kasnijim godinama.

Time sam se i vodila kada sam sređivala ovaj stan. Kombinovala sam stilski i moderni nameštaj. Stilski nameštaj veoma je zahtevan, naročito za one koji ne znaju kako se on održava.

Mora da bude pod određenom temperaturom. Neki ljudi ne osećaju se prijatno kada vide stilski nameštaj, ali ni ja kada pojedini skaču po njemu. Prosto me srce, rekla je

