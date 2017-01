(FOTO) NADA TOPČAGIĆ U POTPUNOM ŠOKU: Pogledajte šta su Hrvati uradili pevačici!

Naime, pevačica je na svom Fejsbuk profilu podelila ono što joj je stiglo od jedne Lusi.

U pitanju je slika jedne napuštene kuće u Hrvatskoj na čijim zidovima su ispisani stihove Nadine pesme, kao i njeno ime.

Pevačica je ostala oduševljena ovim prizorom.

"Upravo sam dobila ovu sliku. Poslala mi je Lusi i napisala mi da je to u kući u Dalmaciji u Hrvatskoj . Pozdrav za sve Vas koji me volite i one koji me baš ne volite", napisala je Nada.

Foto: Printskrin

Autor: EPK