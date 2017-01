(FOTO) ONA JE MAJKA 3 DECE, A PRAVA JE BOMBA: Žiri nije mogao da joj kaže NE! RASPAMETILA IH JE!

"Dala sam ti glas u drugoj pesmi, pritisla sam "da". Nije to bilo najbolje izvođenje pesme, a intrigiralo me je kako izgledaš. Prelepotica, prelepa devojka" rekla je Ana Bekuta.



Viki Miljković smatra da se Jeleni Karleuši nije dopalo izvođenje, te smatra da je ona dala glas devojci kao znak zahvalnosti jer je pevala njenu pesmu.



"Zgužvano, očekivala sam više", bila je kratka Viki.Tajnastveni član žirija je naveo da je takmičarka lepa i da dobro izgleda s obzirom na to da je majka troje dece.

"U Jeleninoj pesmi nije bilo sve čisto, ali ta energija koju poseduješ je prevagnula" rekao je tajanstveni.

Bosanac se složio sa tajantsvenim. On je naveo da Ana nije bila dobra u prvoj pesmi, ali i da se drugoj nije najbolje pokazala.

"To je melodjia, vrte se 4 takta, ako ti to nisi mogla da otpevaš, onda ja nisam moga da dam da" otkrio je Dragan.

Karleuša je bila fascinirana jer je Ana majka troje dece.

"Svaka ti čast kako izgledaš. Tvoja linija, telo, lice su pokazatelj kako treba jedna žena koja drži do sebe da izgleda, kako treba da se neguje, drži, ja ti čestitam, izgledaš kao milion dolara", rekla je Jelena i dodala da je Ana podseća na princezu iz 1001 noći.

"Zbog moje pesme, ja ti ne bih dala glas. Moje pesme su velika koska, baš što deluje jednostavno, one su sve samo ne jednostavne, puno teksta, nema vremena da se uzme vazduha, to ne može svako da otpeva. Vrhunski pevači ne mogu da otpevaju moju pesmu. Kada pravim, pesmu zovem najbolje vokale", rekla je Jelena.

Lukas je takođe priznao da devojka treba da ide dalje ali da se nije najbolje pokazala, kao i Marija Šerfifović.

Autor: EPK,Foto: Printscreen