(FOTO) PRVI PUT U JAVNOSTI: Pogledajte kako je Dragana Mirković izgledala na svojoj SVADBI!

Dragana je nedavno otkrila da ju je Toni osvojio svojom dobrotom.

"Nekako meni izgled ni kada sam bila mlada nije bio bitan. U momentu mi je bilo vau, a posle 5 minuta shvatiš da te lepote nema. Neverovatno je koliko duša isijava. Takvi su me uvek privlačili. Nekako ta energija me privlači, to bih pre nazvala srećom nego pameću. Kada smo bili mladi niko nije bio iskusan ni pametan, ali nekako sam bila srećna", rekla je Dragana nedavno u emisiji "Magazin In".

Iako do sada nikada u javnosti nije iznosila detalje o svom svadbenom veselju, Mirkovićeva je pokazala fotografije koje su nastale kada se udavala za Tonija.

Autor: Foto: Printscreen