(FOTO) RUŽICA VELJKOVIĆ SE OGLASILA: Konačno je otkrila ISTINU o njenom odnosu sa Gastozom!

"Ja bih zamolila sve ljude,da prekinu da mi pišu sta jedna glupa devojka priča o meni! Više me ne zanima, AnaMarija dobro zna šta priča sada o meni i samo neka me pljuje, ista je kao i ostali u vili! Posle jednog dobrog saveta, ona je pokazala kakva je! Zato vas molim da mi je više ne pominjete, njeno ponašanje, njena sramota! I još bih zamolila da me ne povezujete sa Gastozom, jer mi niti se muvamo, niti ćemo! HVALAAAAAAA SVIMAAAAAAAAA!!!!!!" napisala je Ružica na svom Fejsbuk profilu.

