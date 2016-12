(FOTO) VOLI GA KAO ROĐENOG SINA: Evo kako izgleda PASTORAK Milomira Marića

Vesna je Vedrana dobila u braku sa kritičarem Dževdetom Tuzlićem, koji se nakon rastanka od Vesne ponovo oženio.

">March 18, 2016

Vesna je jednom priliom ispričala kako ju je Milomir osvojio.

"Milomir se nikada nije trudio da me osvaja, bar ne na onaj uobičajen način koji podrazumeva udvaranje, cveće i poklone jer oboje znamo da bi to bila živa propast. Ne hajem mnogo za te manifestne izlive ljubavi, i da svi treba da vide koliko me voli. I tada i sada me osvajao svojom drskošću, cinizmom i humorom pre svega, jer je zaista veoma duhovit. Ali ono što je tako čvrsto vezalo Marića i mene, skoro pa petnaest godina, jeste njegova ljubav sa Vedranom", rekla je ona pre nekoliko godina za Story.

Autor: EPK,Foto: Aleksandar Jovanović