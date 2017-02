GITARISTA SLATKOG GREHA: Brena je godinama živela kod mene da bi plaćala manji porez!

Zoran Radanov, nekadašnji gitarista benda Slatki greh, koji je nedavno nastupio u emisiji „Nikad nije kasno“, gde je osvojio publiku i žiri, otkrio je detalje iz perioda kada je nastupao sa najvećom zvezdom Balkana, između ostalog i to da je Lepa Brena nekoliko godina živela kod njega u Titelu kako bi plaćala manji porez državi!



U doba komunističke Jugoslavije slobodni umetnici morali su da se dovijaju na razne načine kako bi plaćali manje namete državi, koji su, neretko, dostizali i do 90 odsto honorara. To je najviše pogađalo najpopularnije pevače, koji su imali dosta koncerata i prodatih ploča. Među njima je bila i Lepa Brena. Ona je tada došla na ideju da boravište prijavi u maloj opštini Titel, kod svog gitariste Zorana Radanova, što je on i potvrdio za Kurir.- To je bilo davno, pre nego što se udala, i trajalo je kratko, možda dve-tri godine. Titel je mala opština, pa su zbog toga članovi Slatkog greha, uključujući i Brenu, tamo bili prijavljeni. Normalno, čim je manja opština, manji su i porezi. Brena je mogla da se prijavi na adresu gde god je htela, pa je tako odabrala da se prijavi kod mene. Primali smo honorare preko žiro računa, regularno - rekao nam je Radanov, koji sada pokušava da se vrati na muzičku scenu u „Grandovom" šou-programu „Nikad nije kasno".Gitarista je od početka bio u grupi Saše Popovića i pamti i trenutak kad je Brena došla u bend.- Svirali smo u Brčkom, a Brena je nastupala u domu kulture preko puta. Ona je pevala ozbiljnu muziku, kao što je Tina Tarner, na primer. Došla je na naš nastup, koji je bio krcat, bilo je dupke puno. Pevala je Spasa obučena provokativno, u šorc. Breni se to baš dopalo, pa je taj provokativan stil usvojila kasnije kad je došla u našu grupu.

Autor: Ivan Ercegovcević